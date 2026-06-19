Milletvekili Dolandırıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Milletvekili Dolandırıldı

19.06.2026 16:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İYİ Parti Milletvekili Kocamaz, kendisini TEM Müdürü olarak tanıtan dolandırıcılara 2,5 milyon TL ve altın verdi.

İYİ Parti Mersin Milletvekili Burhanettin Kocamaz, telefonda kendisini Mersin Terörle Mücadele (TEM) Müdürü olarak tanıtan şüpheli ve arkadaşı tarafından dolandırıldı. Kocamaz'ın 2,5 milyon TL ve 10 kilo altınını alan 2 şüpheli, polis tarafından yakalanıp, tutuklandı.

14 Haziran'da İYİ Parti Mersin Milletvekili Burhanettin Kocamaz'ı telefonla arayan bir kişi, kendisini Mersin TEM Müdürü olarak tanıttı. Kocamaz'a, Mersin'de FETÖ'ye yönelik gerçekleştirilen bir operasyonda kimliğinin çıktığını söyleyen kişi, şüphelilerin yakalanması için plan yaptıklarını ifade ederek para ve değerli eşyalarını kendilerine teslim etmesi gerektiğini belirtti. Şüpheli, operasyon gizliliğini gerekçe göstererek Kocamaz'ın çevresiyle iletişimini kesmesini istedi. Kocamaz da 16 Haziran'da kendisine verilen banka hesabına 2 milyon 375 bin lira gönderdi. Ayrıca yaklaşık 10 kilogram altın, ziynet eşyası ve 68 bin dolar ile 1900 avroyu Başkent Üniversitesi girişinde şüpheliye elden teslim etti.

'ALTINLARIMI TESLİM ETMEYE İKNA ETTİLER'

Bir süre sonra durumdan şüphelenen Kocamaz, Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne giderek şikayette bulundu. Kocamaz, emniyetteki ifadesinde, "14 Haziran'da beni, kendini Mersin TEM Müdürü olarak tanıtan şahıs aradı. Mersin'de yakalanan şüphelilerden bana ait kimlik çıktığını, bu kimliklerde başkalarının fotoğrafı olduğunu, bu şahısların FETÖ üyesi olup yurt dışından para getirdiğini söylediler. Operasyon yürüttüklerini, şüphelileri yakalamak için plan yaptıklarını söyleyerek hesaba para göndermemi istediler. Ayrıca örgüt üyelerinde daha önce yakalanan altınlarla benim evimde bulunan altınların örtüşüp örtüşmediğini kontrol etmek için laboratuvarda inceleme yapacaklarını söyleyerek, altınlarımı teslim etmeye ikna ettiler. Konutkent'teki evimden çıkarak altınları ve parayı çanta içerisine koymak suretiyle Başkent Üniversitesi önünde çantayı bir şahsa teslim ettim" dedi. Polisin çalışması sonucu 2 şüpheli, İstanbul'da taksinin içinde altın ve paralarla yakalandı. Ankara'ya getirilen şüpheliler, adliyeye sevk edilerek hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: DHA

Dolandırıcılık, Milletvekili, İYİ Parti, Politika, 3. Sayfa, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Milletvekili Dolandırıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ABD: İran limanlarına girip çıkan gemilere yönelik deniz ablukasını tamamen kaldırdık ABD: İran limanlarına girip çıkan gemilere yönelik deniz ablukasını tamamen kaldırdık
Okan Buruk’tan İsmail Kartal’ı kızdıracak sözler Okan Buruk'tan İsmail Kartal'ı kızdıracak sözler
Aydınlatma direğine bağlayıp, üzerine un ve sıvı yağ döktüler Aydınlatma direğine bağlayıp, üzerine un ve sıvı yağ döktüler
JD Vance’tan Trump’a övgü yağmuru: IQ testinde zirvede olurdu JD Vance'tan Trump'a övgü yağmuru: IQ testinde zirvede olurdu
Trabzonspor’dan Barcelona’ya Avrupa bu transferi konuşur Trabzonspor'dan Barcelona'ya! Avrupa bu transferi konuşur
Aziz Yıldırım’ın kızı Yaz Yıldırım’ın İsmail Kartal sorusuna verdiği tepki yeniden gündem oldu Aziz Yıldırım'ın kızı Yaz Yıldırım'ın İsmail Kartal sorusuna verdiği tepki yeniden gündem oldu

16:28
Fenerbahçe’den bir transfer bombası daha Temsilcisi İstanbul’a geldi
Fenerbahçe'den bir transfer bombası daha! Temsilcisi İstanbul'a geldi
15:58
İsrail ve Hizbullah ateşkeste anlaştı
İsrail ve Hizbullah ateşkeste anlaştı
15:20
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan koltuğu devralan Kılıçdaroğlu’na ilk salvo
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan koltuğu devralan Kılıçdaroğlu'na ilk salvo
14:56
Halkalı-İstanbul Havalimanı metro hattı hizmete açıldı 31 Temmuz’a kadar ücretsiz olacak
Halkalı-İstanbul Havalimanı metro hattı hizmete açıldı! 31 Temmuz'a kadar ücretsiz olacak
14:42
Oyuncu Ece İrtem’in ölümünde korkunç şüphe: Maymun ısırığı
Oyuncu Ece İrtem'in ölümünde korkunç şüphe: Maymun ısırığı
14:37
Görüntü Alanya’dan Restorandaki “dans“ şovu büyük tartışma yarattı
Görüntü Alanya'dan! Restorandaki "dans" şovu büyük tartışma yarattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.06.2026 17:05:34. #7.12#
SON DAKİKA: Milletvekili Dolandırıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.