Milletvekili Eşine Fakirlik İlmühaberi Alındı

(ANKARA) - CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan, AK Parti Aksaray Milletvekili Hüseyin Altınsoy'un eşi hakkında mahkeme harcı ödememek için muhtarlıktan "fakirlik ilmühaberi" aldığı için soruşturma açıldığını belirterek "Bir milletvekilinin karısına devlete vergi vermemek için fakirlik ilmühaberi almaya tenezzül etmesi AK Parti'nin çürümüşlüğünün göstergesidir. Hiç iktidardan korkmadan Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı'nda bu işin peşine düşen onurlu isimler bu işi devam ettirmeli" dedi.

CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan, AK Parti Aksaray Milletvekili Hüseyin Altınsoy'un eşine 'fakirlik ilmühaberi' aldığını ileri sürdü. Akdoğan, konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

"Büyük bir skandal, Akıl alır gibi değil. AK Aksaray Milletvekili Hüseyin Altınsoy, karısına muhtarlıktan fakirlik ilmühaberi aldırıyor. Mesele şu; Hüseyin Altınsoy'un eşi bir tapu davası açacak. Tapu davası nasıl açılıyor? Gidiyorsunuz mahkemeye bir harç yatırıyorsunuz, bir vergi ödüyorsunuz. Ödemeyebilir misiniz? Bunun bir koşulu var. Yoksulsanız sizin hakkınızı korumak için devletin size verdiği bir şans bu. Muhtar diyor ki 'Bu kişi fakirdir. Fakir olduğu için bu ilmühaberi veriyorum. Bunu götürüp dava dosyasına koyarsa harç ödemez mahkemeye.' İşte tenezzül ediyorlar ve bir milletveki eşine sırf mahkemeye harç ödememek için bu belgeyi ayarlıyor. Bu belgeyi alıyorlar. Götürüp dava dosyasına koyuyorlar. Davalı tarafın avukatı bu fakirlik ilmühaberini fark edince, diyor ki 'Bu nasıl olur? Davacı olan hanımefendinin kocası milletvekili, bir milletvekili, devletine vergi ödeyemeyecek, o mahkemeye harç veremeyecek durumda mı' diyor? Bu sefer konu tabii mahkemede gündem yapılıyor. Mahkeme bu sefer konuyu Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı'na aksettiriyor. Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı hem bu belgeyi veren kişiyle ilgili hem bu belgeyi alan milletvekilinin eşiyle ilgili soruşturma başlatıyor."

ALTINSOY'A ÇAĞRI

Burada mesele şu. Nasıl oluyor da bir milletvekili 'Ben acz içindeyim, ben fakirim' diyerek karısına bu belgeyi alıyor, bu belgeyi almaya tenezzül ediyor. Nasıl oluyor da biri, bu belgeyi verebiliyor? Nasıl oluyor da bizim başımızda uçan kuş kanadındaki bite kadar takip edenler ve haber yapanlar biz bu meseleyi gündeme getirene kadar bu meseleyi gündeme hiç getirmiyor? Bakın bu nedir biliyor musunuz? Bu AK Parti iktidarının çeyrek yüzyıllık çürümüşlüğünün parçalarından yalnızca bir tanesidir. Bir milletvekilinin karısına devlete vergi vermemek için fakirlik ilmühaberi almaya tenezzül etmesi AK Parti'nin çürümüşlüğünün göstergesidir. Şimdi yapılması gereken şey şu; hiç iktidardan korkmadan Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı'nda bu işin peşine düşen onurlu isimler bu işi devam ettirmeli. İki, AK Partili milletvekilleri aralarında böyle tenezzül eden bir milletvekilinin olduğunu bilmeli. Üç, AK Parti derhal bu kişiyi ihraç etmeli. Dört Hüseyin Altınsoy, bu çağrıda sana sen de derhal milletvekilliğinden istifa etmelisin. Sayın Cumhurbaşkanı AK Parti'nin genel başkanıdır. AK Parti Genel Başkanı sıfatıyla partisinde böyle bir isim olduğunu ve partisinde buna benzer çokça olaylar olduğunu bilmelidir, müdahale etmelidir. Sayın Meclis Başkanımız lütfen biliniz, bu isimler parlamentoya yakışmamaktadır. ve Hüseyin Altınsoy gereğini yapmalıdır."