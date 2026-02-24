Milletvekili Nasıroğlu İftar Sofralarını Ziyaret Etti

AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, Yavuz ailesinin iftar sofrasına konuk oldu.

Nasıroğlu, Karşıyaka Mahallesi'nde yaşayan Yavuz ailesini ziyaret etti.

Aile bireyleriyle sohbet eden Nasıroğlu, konuk olduğu aileyle iftar yaptı.

Nasıroğlu, daha sonra İluh Mahallesi'nde ikamet eden Öztaş ailesine de ziyarette bulunarak, aile fertleriyle bir süre görüştü.