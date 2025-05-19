Milletvekili Şahin'den 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı mesajı

AK Parti Genel Sekreter Yardımcısı ve Karabük Milletvekili Cem Şahin, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Şahin, mesajında. 19 Mayıs 1919'un, aziz milletin bağımsızlık ve istikbal mücadelesinde yaktığı meşalenin tüm Anadolu'yu aydınlattığı kutlu başlangıç olduğunu belirterek, " Samsun'dan başlayan kurtuluş yürüyüşü, milletimizin iradesiyle birleşmiş ve Cumhuriyetimizin temelleri bu yüksek ruhla atılmıştır. Bu anlamlı günün Gençlik ve Spor Bayramı olarak armağan edilmesi ise Türkiye'nin geleceğini gençliğin omuzlarında yükseltme inancının en güçlü göstergesidir." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da gençlerin en büyük zenginlik, umut ve istikbalin güvencesi olduğunu sıkça vurguladığını anlatan Şahin, şunları kaydetti:

"Bizler, bu ülkenin evlatlarına inanıyor, onların bilgiyle, ahlakla ve milli şuurla yetişmesi için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz. Bu vesileyle, İstiklal Mücadelemizin Başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını ve aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, gençlerimizin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı en içten duygularımla kutluyorum."