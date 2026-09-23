Milletvekili Yamalı, Beypazarı'da belediye başkanlığı için çalışacaklarını söyledi - Son Dakika
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Milletvekili Yamalı, Beypazarı'da belediye başkanlığı için çalışacaklarını söyledi

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Milletvekili Yamalı, Beypazarı\'da belediye başkanlığı için çalışacaklarını söyledi
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AK Parti Beypazarı İlçe Danışma Meclisi toplantısında konuşan Ankara Milletvekili Yamalı, Beypazarı'nın tarım ve turizm açısından önemli bir ilçe olduğunu söyledi. Yamalı, önümüzdeki dönemde belediye başkanlığını kazanmak için çalışacaklarını söyledi.

AK Parti Beypazarı İlçe Başkanlığınca İlçe Danışma Meclisi toplantısı düzenlendi.

İlçe başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya, AK Parti Beypazarı İlçe Başkanı Halil Etili, Ankara Milletvekili Mustafa Nedim Yamalı, Ankara İl Yürütme Kurulu Üyesi Selçuk Çetin, Beypazarı Koordinatörü Hasan Akan ve partililer katıldı.

Toplantıda konuşan Etili, teşkilat olarak çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti.

Yamalı ise Ankara'nın tarım kenti kimliğine dikkati çekerek, Beypazarı'nın tarımsal üretim ve turizm açısından önemli bir ilçe olduğunu ifade etti. Yamalı, önümüzdeki dönemde belediye başkanlığını kazanmak için çalışmalar yürüteceklerini söyledi.

Kaynak: AA
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