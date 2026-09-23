Milletvekili Yamalı, Beypazarı\'da belediye başkanlığı için çalışacaklarını söyledi

AK Parti Beypazarı İlçe Başkanlığınca İlçe Danışma Meclisi toplantısı düzenlendi.

İlçe başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya, AK Parti Beypazarı İlçe Başkanı Halil Etili, Ankara Milletvekili Mustafa Nedim Yamalı, Ankara İl Yürütme Kurulu Üyesi Selçuk Çetin, Beypazarı Koordinatörü Hasan Akan ve partililer katıldı.

Toplantıda konuşan Etili, teşkilat olarak çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti.

Yamalı ise Ankara'nın tarım kenti kimliğine dikkati çekerek, Beypazarı'nın tarımsal üretim ve turizm açısından önemli bir ilçe olduğunu ifade etti. Yamalı, önümüzdeki dönemde belediye başkanlığını kazanmak için çalışmalar yürüteceklerini söyledi.