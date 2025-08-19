Milletvekilleri Eskipazar'da Köy Ziyareti Gerçekleştirdi - Son Dakika
Milletvekilleri Eskipazar'da Köy Ziyareti Gerçekleştirdi

19.08.2025 13:29
AK Parti milletvekilleri Cem Şahin ve Durmuş Ali Keskinkılıç, Eskipazar'da köylülerle buluştu.

AK Parti Karabük milletvekilleri Cem Şahin ile Durmuş Ali Keskinkılıç, Karabük'ün Eskipazar ilçesinde köy ziyaretleri gerçekleştirdi.

Milletvekili Şahin'in basın ofisinden yapılan açıklamaya göre, ilk olarak Mutaflar köyünü ziyaret eden milletvekilleri, burada köylülerle sohbet ederek taleplerini dinledi.

Ardından Sadeyaka köyüne geçen Şahin ve Keskinkılıç, köy sınırları içerisinde bulunan Sığırcık (Çekirge) Suyu ve Şeyh Ali Semerkandi Türbesi'ndeki restorasyon çalışmalarını inceledi.

Daha sonra Bulduk, Deresoblan, Ova ve Köyceğiz köylerini ziyaret eden milletvekilleri, vatandaşlarla sohbet etti.

Programın sonunda ise Haslı ve Ova barajlarında incelemelerde bulunuldu.

Ziyaretlerde, İl Genel Meclisi Üyesi İsmail Bağce, AK Parti Eskipazar İlçe Başkanı Ahmet Aydemir, AK Parti İl Yönetim Kurulu üyeleri Mehmet Emre Ünal ve Sedat Yaman ile AK Parti Eskipazar İlçe Yönetim Kurulu üyeleri eşlik etti.

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Milletvekilleri Eskipazar'da Köy Ziyareti Gerçekleştirdi - Son Dakika

