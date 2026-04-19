Milleyha Doğa Gözlem Merkezi Açıldı

19.04.2026 10:30
Samandağ'da açılan merkez, çocuklara doğa bilinci kazandırma amaçlı etkinlikler düzenliyor.

HATAY'ın Samandağ ilçesinde bulunan Milleyha Sulak Alanı'nda kurulan Milleyha Doğa Gözlem Merkezi, çocuklara doğa bilinci kazandırmak amacıyla yürüttüğü çalışmalarla dikkat çekiyor.

Samandağ Çevre Koruma ve Turizm Derneği öncülüğünde, hayırseverler ve sivil toplum kuruluşlarının iş birliğiyle 13 Şubat'ta Türkiye'nin farklı illerinden gelen katılımcılarla birlikte açılışı gerçekleştirilen merkez, kısa sürede önemli bir eğitim alanına dönüştü. İlçede önemli bir kuş göç koridoru üzerinde yer alan ve çok sayıda endemik türe ev sahipliği yapan bölgede, öğrenciler çeşitli etkinliklerle doğayı tanımaya başladı. Açılıştan bu yana ilçedeki anaokulu ve ilkokullardan gelen bine yakın öğrenci, gönüllüler eşliğinde merkezde ağırlanarak doğa temelli etkinliklere katıldı. Çocuklara yönelik düzenlenen etkinliklerde; kuş türlerini tanıma, kuş göç yollarını öğrenme, doğa hafıza oyunları ve ekosistem bilinci kazandırmaya yönelik uygulamalar yer alıyor. Bu etkinlikler sayesinde çocuklar hem eğleniyor hem de doğayı tanıyarak koruma bilinci geliştiriyor. Merkezde ayrıca çocuklara doğada nasıl davranılması gerektiği, çevreye zarar vermeden yaşamın nasıl sürdürülebileceği ve bu bilincin ailelerine nasıl aktarılabileceği de anlatılıyor. Ayrıca kaplumbağa sezonunun yaklaşmasıyla birlikte bu alana yönelik farkındalık çalışmalarının da artırılması hedefleniyor.

ERKEN YAŞTA DOĞA SORUMLULUĞU

301 kuş türünün bulunduğu kuş cennetindeki Doğa Gözlem Merkezi Gönüllüsü Gizem Cabbaroğlu, çalışmalar hakkında bilgi verdi. Milleyha Sulak Alanı'nın Hatay sınırları içerisinde yer almasına rağmen yalnızca bölge için değil, dünya için de büyük öneme sahip bir doğal alan olduğuna dikkat çeken Cabbaroğlu, "Önemli bir kuş göç koridoru üzerinde bulunan Milleyha, her yıl çok sayıda kuş türüne geçiş noktası olurken, aynı zamanda birçok endemik türe de ev sahipliği yapmaktadır. Bu eşsiz doğa alanında faaliyet gösteren Milleyha Doğa Gözlem Merkezi, özellikle çocuklara yönelik yürüttüğü çalışmalarla dikkat çekmektedir. Merkezde gerçekleştirilen etkinliklerin temel amacı, doğanın gelecek nesillere ait bir emanet olduğu bilincini çocuklara kazandırmak ve onların bu sorumluluğu erken yaşta sahiplenmelerini sağlamaktır" dedi.

Haber-Kamera: Alican GÜMÜŞ/HATAY,

Kaynak: DHA

Sivil Toplum, Hayvanlar, Güncel, Çevre, Doğa, Son Dakika

Advertisement
