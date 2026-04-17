Milleyha Sulak Alanı: Göçmen Kuşların Uğrak Noktası

Üye Girişi
Son Dakika Logo

17.04.2026 11:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hatay'daki Milleyha, göçmen kuşlar için önemli bir dinlenme ve beslenme alanı olarak biliniyor.

Hatay'ın Samandağ ilçesindeki Milleyha Sulak Alanı, çok sayıda göçmen kuşun uğrak noktası oluyor.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünce 2021'de "sulak alan" ilan edilen, geçen yıl da Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca "doğal sit alanı" olarak tescillenen ve koruma alanı 126 hektardan 383 hektara çıkarılan Milleyha, kuşların göç yollarındaki en önemli durakları arasında yer alıyor.

Havaların ısınmaya başlamasıyla kuş popülasyonunun yoğunlaştığı Milleyha'da turna, leylek, sakarmeke, balıkçıl gibi çok sayıda göçmen kuş gözlemleniyor.

Göçmen kuşların önemli bir dinlenme ve beslenme alanı olan bölge, kuş gözlemcileri ve doğa fotoğrafçılarının da uğrak noktası arasında yer alıyor.

"Burada inanılmaz kuş çeşitliliği var"

Samandağ Çevre Koruma ve Turizm Derneği Başkanı Mişel Atik, AA muhabirine, Milleyha'nın deniz ile kara arasında tatlı ve tuzlu suyun dengede bulunduğu nadir sulak alanlardan biri olduğunu söyledi.

Bölgenin kuşların göç yolu üzerindeki önemli bir durak noktası olduğunu anlatan Atik, kuşların binlerce kilometre kat ettikten sonra burada dinlenip beslendiğini ve ardından Avrupa'ya doğru yolculuklarını sürdürdüklerini belirtti.

Baharla bölgedeki kuş hareketliliğinin de arttığını, bölgede yoğun kuş hareketliliğinin yaşandığını ifade eden Atik, şöyle konuştu:

"Nisan ayının gelmesiyle on binlerce kuş buraya geliyor, burada dinleniyorlar. Sonbaharda yavrularıyla birlikte yine aynı bölgeye geliyorlar. Nasıl ki şehirler arası yolda dinlenme tesislerinde mola veririz, kuşlar da burada mola veriyor, ondan sonra yolculuklarına devam ediyorlar. Burada inanılmaz kuş çeşitliliği var. Tür sayısı 317'yi geçmiş durumda, Türkiye'de yalnızca Milleyha'da görülen 15-16 tür bulunuyor. Bu açıdan buranın öneminin ne kadar büyük olduğunu gösteriyor."

Atik, bu yıl yağışlarla bölgenin daha fazla su tuttuğunu ve bu durumun daha fazla sayıda göçmen kuşun bölgeye gelmesini sağladığını belirtti.

"Burası Türkiye'ye en çok yeni kuş türü katkısı sağlayan alan"

Kuş gözlemcisi Ali Atahan da Milleyha'nın Türkiye'deki en zengin kuş alanlarından biri olduğunu belirtti.

Milleyha'nın coğrafi konumunun kuşlar açısından büyük avantaj sağladığını vurgulayan Atahan, "Milleyha Afrika üzerinden göç yoluyla Türkiye'ye gelen kuşların ana uğrak yerlerinden biri, aynı zamanda Akdeniz kıyı şeridinde bulunması nedeniyle deniz kuşlarına da ev sahipliği yapıyor." dedi.

Atahan, bölgenin yalnızca göç dönemlerinde değil, kış aylarında da Orta ve Güney Asya'da dağılım gösteren bazı kuş türlerine ev sahipliği yaptığını ifade etti.

Bu yıl yağışların iyi gitmesiyle alandaki su seviyesinin yükseldiğini belirten Atahan, şöyle devam etti:

"Kış boyunca su seviyesi oldukça yüksek gitti. Avcılığın da azalmasıyla kuş sayısında ciddi artış gördük. Önceden ördek çeşitliliği fazlaydı ancak birey sayısı azdı. Bu yıl ise sayılar yüzleri aştı, hatta bine yaklaşan günler oldu. Son 20 yılı düşündüğümüz zaman burası Türkiye'ye en çok yeni kuş türü katkısı sağlayan alan. O nedenle Türkiye'nin birçok yerinden çok sayıda kuş gözlemcisi her yıl buraya geliyorlar."

Kuş gözlemcisi Erol Yüksek ise yağışlarla su seviyesinin yükseldiği Milleyha Sulak Alanı'nda bu yıl daha fazla kuş gözlemlediklerini ifade etti.

Doğa fotoğrafçısı Meriç Aktar, yıllardır göçmen kuşları fotoğrafladığı Milleyha'nın "doğal sit alanı" olarak tescillenerek koruma alanının artırılmasıyla daha temiz bir görünüme kavuştuğunu kaydetti.

Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.04.2026 12:00:28. #.0.4#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.