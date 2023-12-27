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Milli Eğitim Bakanı, 100. Yıl ve Eğitim temalı kısa film yarışmasında dereceye girenlere plaket verdi - Son Dakika
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Milli Eğitim Bakanı, 100. Yıl ve Eğitim temalı kısa film yarışmasında dereceye girenlere plaket verdi

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen '100'üncü Yıl ve Eğitim' temalı kısa film yarışmasında dereceye giren filmlere plaket verildi. Yarışmada Mersin, Ankara ve Mardin illeri birinci, ikinci ve üçüncü oldu. Bakan Tekin, ödül töreninde yaptığı konuşmada, Cumhuriyet'in 100. yılına ilişkin yapılan etkinliklerin sayısının 150-200 bin olduğunu belirtti ve toplumsal birlikteliği sağlayacak adımların atılmasının önemine vurgu yaptı.

Milli Eğitim Bakanı, 100. Yıl ve Eğitim temalı kısa film yarışmasında dereceye girenlere plaket verdi
27.12.2023 - 14:01,
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MİLLİ Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Cumhuriyet'in 100'üncü yılı nedeniyle düzenlenen '100'üncü Yıl ve Eğitim' temalı iller arası kısa film yarışmasında dereceye girenlere plaket verdi.

Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğü'nce Cumhuriyet'in 100'üncü yılı etkinlikleri kapsamında, '100'üncü Yıl ve Eğitim' temalı iller arası kısa film yarışması düzenlendi. Öğrencilere eğitimin önemi ile vatan ve millet sevgisinin öğretilmesi amacıyla düzenlenen yarışmada, il milli eğitim müdürlüklerince oluşturulan ekipler ile deneysel, belgesel ve canlandırma türlerinde filmler hazırlandı. Yarışmaya toplamda 47 il başvurdu ve ön jüri tarafından yapılan ilk elemede 10 film seçildi, ardından ilk 3 film belirlendi. Yarışmada, Mersin İl Milli Eğitim Müdürlüğü, 'Unutulmaz' isimli kısa filmle 1'inci, Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü, 'Aziz' isimli kısa filmle 2'nci, Mardin İl Milli Eğitim Müdürlüğü, 'Kabala' isimli kısa filmle 3'üncü oldu.

'TOPLUMSAL BİRLİKTELİĞİ SAĞLAYACAK ADIMLAR ATMAYA DEVAM EDECEĞİZ'

Dereceye giren filmler için Bakanlık binasındaki Başöğretmen Toplantı Salonu'nda ödül töreni düzenlendi. Burada konuşan Bakan Tekin, ülke genelindeki 56 bin okulun tamamında Cumhuriyet'in 100'üncü yılı ile ilgili en az bir etkinlik yapıldığını belirterek, "Birden fazla etkinlik yapılan okullarımız çok fazla. Kabaca baktığımızda, her okulda ortalama üçer beşer etkinlik düşündüğümüzde 100'üncü yılla ilgili Türkiye genelinde 150-200 bin dolayında etkinlik yapmış oluyoruz" diye konuştu.

Yine Cumhuriyet'in 100'üncü yıl dönümü nedeniyle 'Cumhuriyet'e Doğru' isimli bir tiyatro oyunu hazırlandığını ve oyununun 12'nci gösteriminin dün akşam Ankara'da yapıldığını hatırlatan Tekin, "Oyun, gittiği her yerde ses getirdi. Bu ve buna benzer Türkiye'de toplumsal birlikteliği sağlayabilecek adımlar, kararlılıkla ve cesaretle atılır diye ümit ediyorum. Toplumsal birliğimizden rahatsız olan kitlelerin dezenformasyonları, aleyhte algı oluşturma çabaları maalesef nihayetinde bu ülkenin toplumsal birliğine zarar verecek şeyler. Yılmadan, usanmadan bu birlikteliği sağlayacak adımlar atmaya devam edeceğiz. 100'üncü yıl coşkusunun yeni 'Türkiye Yüzyılı'nın inşasında bize enerji vermesini, yepyeni bir motivasyon vermesini temenni ediyorum. Belki etkisi küçük ama benim çok önemsediğim bir etkinliği yapıyoruz. Bu etkinlik çocuklarımızın kendi yeteneklerini geliştirebilmeleri için teşvik edici. Toplumu bir arada tutan değerleri sanatsal yöntemlerle ifade etmelerini önemsiyorum. Biraz önce 3 tane kısa film izledik, bunlar öğrencilerimizi kendi gözlerinden toplumsal birlikteliği nasıl sağlayabileceklerine dair sanatsal ifade halleriydi. Onlara teşekkür ediyoruz, İnşallah bunların sayısı artar" dedi.

Konuşmaların ardından Tekin, dereceye giren illerin il milli eğitim müdürleri ve film ekiplerini sahneye davet ederek, plaketlerini takdim etti.

Kaynak: DHA
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Son Dakika Güncel Milli Eğitim Bakanı, 100. Yıl ve Eğitim temalı kısa film yarışmasında dereceye girenlere plaket verdi - Son Dakika


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