Milli Eğitim Bakanı'ndan Anaokulu Açıklamaları

13.02.2026 13:18
Bakan Tekin, anaokullarının denetimini güçlendireceklerini ve eğitim standartlarını artıracaklarını belirtti.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "İBB dahil hangi belediye olursa olsun, usulüne, standartlara uygun, bize emanet edilen çocukların cinsel istismar dahil her türlü güvenliklerinin alındığı bir mekanizmayı oluşturabilmek adına, bizim denetimimizde açılacak bütün anaokullarını destekliyoruz, teşvik ediyoruz." dedi.

Bakan Tekin, Beykoz Belediye Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel ile Beykoz Belediyesi tarafından bakanlığa devredilen Sevgi Bahçesi Anaokulu'nu ziyaret etti. Okulda sınıfları gezerek öğrencilerle sohbet eden Tekin, çocuklara çeşitli hediyeler verdi.

Ziyaretin ardından gazetecilerin, belediyelerin işlettiği okul öncesi eğitim kurumlarının durumuna ilişkin soruları üzerine Tekin, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bir hukuk devleti olduğunu belirterek, Anayasa'nın ve Tevhid-i Tedrisat Kanunu'nun, Türkiye'de eğitim öğretim yetkisini, sorumluluğunu ve denetimini Milli Eğitim Bakanlığına bıraktığını söyledi.

Okul öncesi kurumlarda bakım ihtiyacı olan çocuklar için hizmet veren yerlerin Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, eğitim hizmeti veren yerlerin ise Milli Eğitim Bakanlığı tarafından denetlendiğini aktaran Tekin, şöyle konuştu:

"Şu an Türkiye'de yaklaşık 2 milyona yakın çocuğumuz okul öncesi eğitim kurumlarına devam ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı olarak yaklaşık 4 binin üzerinde resmi anaokulumuz var. Ayrıca, Özel Öğretim Kurumları Kanunu'na tabi 5 bine yakın da özel anaokulu var. Kanun kapsamında, çocuklarımızın eğitime erişimini kolaylaştıracak kurumların Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin temel ilkeleri doğrultusunda eğitim verip vermediğini, çocuklarımızın başta sağlık, can güvenliği olmak üzere her türlü istismardan uzak tutulup tutulmadığını denetleyecek standartlar getiriyoruz. Şu anda da bu kapsamda açılan anaokullarına Milli Eğitim Bakanlığı olarak standart koyuyoruz. Hem resmi hem özel okullar için."

Tekin, bir kamu kurumu, STK ya da özel bir işletmenin özel anaokulu açmak için Bakanlığa başvurması gerektiğini, tanımlanan söz konusu standartları yerine getirenlere izin verildiğini kaydetti.

Okul öncesi eğitimin mümkün olduğunca yaygınlaşmasını istediklerini, bu anlamda da kendilerine destek olabilecek herkese yardımcı olmaya, önlerini açmaya çalıştıklarını dile getiren Tekin, bütün bunları yaparken Anayasa'nın verdiği sorumlulukları ve yetkileri göz önünde bulundurduklarını vurguladı.

"Kanunda tanımlanmayan isimlerle açılan yapılar denetimimizde değil"

İBB'nin işlettiğini iddia ettiği kurumlarla ilgili olarak hiçbir yetkileri olmadığını belirten Tekin, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biz şunu söylüyoruz. Burası anaokulu mu, kreş mi? Eğer eğitim veriyorsanız Milli Eğitim Bakanlığının tanımladığı standartlara uyup uymadığınızı, buna göre hizmet verip vermediğinizi denetleyecek bir standartlar silsilesi olması lazım. Eğitim değil de bakım diyorsanız o zaman Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının standartları var. 'İkinizin de standartlarına uymuyorum, kafama göre davranacağım.' demek hukuk devleti ilkesine aykırıdır. Bunu açıklarken de hukuka uygun olmayan bir şekilde kendilerini hukukun üstünde görecek şekilde tanımlamaları, 'Burayı denetleyemezsiniz, gelin erkekseniz denetleyin.' tarzında tavırlar hiç hoş değil."

Bakan Tekin, "İBB dahil hangi belediye olursa olsun, usulüne, standartlara uygun, bize emanet edilen çocukların cinsel istismar dahil her türlü güvenliklerinin alındığı bir mekanizmayı oluşturabilmek adına, bizim denetimimizde açılacak bütün anaokullarını destekliyoruz, teşvik ediyoruz ama kanunda, yönetmelikte tanımlanmayan isimlerle bir anlamda yangından mal kaçırır gibi hukuktan kurum kaçırarak kendilerinin açtığı, işletme ruhsatı, açılış onayı verdiği ama kamu otoritesi, kamu hukuku açısından hiçbir yere oturmayan yapılar maalesef bizim denetimimizde değiller. Onlar, İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından izinsiz faaliyet kapsamında değerlendirilmesi gereken yerler." ifadelerini kullandı.

Beykoz Belediyesinin yaptığı iki kurumu, anaokulu olarak işletmek üzere Milli Eğitim Bakanlığına devrettiğini aktaran Tekin, açacakları kurumlar anaokuluysa MEB ile bakım ünitesiyse Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığıyla görüşerek standartları yerine getirmeleri için yerel yönetimlere çağrıda bulundu.

Tekin, Beykoz Belediye Başkan Vekili Gürzel'e teşekkür ederek, anaokulunda belediyeyle birlikte çocuklara en iyi hizmet vereceklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

