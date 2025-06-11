Milli Eğitim Bakanı Tekin, "Anadolu İrfanının Eğitime Katkıları Programı"nda konuştu Açıklaması - Son Dakika
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Milli Eğitim Bakanı Tekin, "Anadolu İrfanının Eğitime Katkıları Programı"nda konuştu Açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Tekin, "Anadolu İrfanının Eğitime Katkıları Programı"nda konuştu Açıklaması
11.06.2025 12:57
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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Milli Eğitim Bakanlığı olarak birinci önceliğimiz, her vatandaşımızın temel hak ve hürriyetlerini kendi görev alanımızla ilgili konularda amasız, fakatsız, herhangi bir karşılıklılık ya da pazarlık beklemeksizin güvence altına almak.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Milli Eğitim Bakanlığı olarak birinci önceliğimiz, her vatandaşımızın temel hak ve hürriyetlerini kendi görev alanımızla ilgili konularda amasız, fakatsız, herhangi bir karşılıklılık ya da pazarlık beklemeksizin güvence altına almak." dedi.

Tekin, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Şura Salonu'nda düzenlenen "Anadolu İrfanının Eğitime Katkıları Programı"na katıldı.

Alevi-Bektaşı Kültür ve Cemevi Başkanlığının kurulmasını "zihniyet devrimi" olarak niteleyen Tekin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın temel hak ve hürriyetler konusunda dünyaya örnek gösterilecek ve farklılıkları bir zenginlik olarak gören Türkiye oluşturma felsefesiyle çıktığı yolculukta yaptığı devrim niteliğindeki adımlardan birinin de Başkanlığın kurulması olduğunu bildirdi.

Bakanlık olarak Erdoğan'ın bu mücadelesine destek olabilmek için bir dizi etkinlik planladıklarını söyleyen Tekin, bu yılın eğitim öğretim yılında hayata geçirilen Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin bu kapsamda yeni paradigmaların ana unsurlarını ifade ettiğini belirtti.

Milli Eğitim Bakanı Tekin, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'ni bütüncül bir yaklaşımla ele aldığımız programlar içerisinde Anadolu irfanı dediğimiz, bizim milli ve manevi değerlerimiz olarak tanımladığımız ve bu değerlere bağımlı bir kuşak yetiştirme arzumuzun programların tamamına sirayet ettiğini açık yüreklilikle ifade etmek isterim. Biz değerlerine bağlı, bu milletin bir parçası olmaktan, bu milletin bir ferdi olmaktan gurur duyan ve bu değerleri gelecek kuşaklara aksettirmek için çaba sarf eden bir kuşak yetiştirmek istiyoruz ki milli birliğimiz, dirliğimiz, beraberliğimiz daim olsun. Bunu yaparken tek tipleştirici, ötekileştirici, farklılıkları bir problem olarak gören algıdan tamamen uzaklaştığımızı, tam tersine temel hak ve hürriyetlerin özgürce yaşandığı, bütün bu farklılıkların birer zenginlik olarak görüldüğü bir model inşa etme uğraşındayız."

"Halis niyetle yolumuza devam edeceğiz"

Tekin, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile ilgili yaptıkları tanımlara yönelik eleştirilere değinerek, "Eski Türkiye'nin tek tipleştiren, ötekileştiren, yasakçı eski Türkiye'nin paradigmalarından kurtulup onun bize esir ettiği alandan kurtulup özgürleşen bir Türkiye'nin ifadesi bu. Maarif ve irfan aynı köklerden gelen kelimeler. Biz Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile Anadolu irfanını, Anadolu birikimini programlarımıza yerleştirmek istedik." diye konuştu.

Bütün ders programlarının içerisinde Anadolu irfanına ve Anadolu'nun değerlerine, milli ve manevi değerlere ilişkin hususların bulunduğunu aktaran Tekin, "din, ahlak ve değerler" başlığı alanında Anadolu irfanı ile ilgili seçmeli derslerin bulunduğunun altını çizdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatları ve çizdiği çerçeveler doğrultusunda ilerlediklerini vurgulayan Tekin, şöyle devam etti:

"Temel hak ve hürriyetleri hiçbir biçimde bir pazarlık ya da karşılıklılık konusu olarak asla kabul etmiyoruz. Temel hak ve hürriyetler, modern devletlerin koruma altına alması gereken en temel referans değerlerdir ve bizim de Milli Eğitim Bakanlığı olarak birinci önceliğimiz, her vatandaşımızın temel hak ve hürriyetlerini kendi görev alanımızla ilgili konularda amasız, fakatsız, herhangi bir karşılıklılık ya da pazarlık beklemeksizin güvence altına almak."

Bakan Tekin, dini inanç, ibadet hakkı ve hürriyetin temel hak ve hürriyetlerin ayrılmaz bir parçası olduğunu belirterek, farklı inanç mensubu kişilerin hem inanç hürriyetini hem de ibadet hürriyetini temel hak ve hürriyetlerin ayrılmaz bir parçası olarak kabul ettiklerini kaydetti.

Programa katkı veren herkese teşekkür eden Tekin, "İnşallah bu ülkenin birliği ve beraberliği için hep beraber çok güzel adımlar atarız. Bu yolda eski düzenden farklı çıkarlar elde eden, çıkarlarının devamından rahatsız olan ve bu rahatsızlıklarını da farklı ortamlarda sürekli dile getiren, kınayanların kınamasından asla çekinmeden, korkmadan halis niyetle yolumuza devam edeceğiz. Azimle devam etmeliyiz ki başarıya ulaşabilelim. Ben hep beraber bu yolda yürüdüğümüz takdirde başarıya ulaşacağımıza inanıyorum." ifadesini kullandı.

Programda, DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur, BBP Genel Başkan Yardımcısı Durmuş Boztuğ, Kültür ve Turizm Bakanlığı Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanı Ali Rıza Özdemir, MEB Din Öğretimi Genel Müdürü Ahmet İşleyen ve SES Partisi eski Genel Başkanı Ayhan Bilgen de birer konuşma yaptı.

Eski Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç'un da katıldığı programda, akademisyenlerce deyiş dinletisi sunuldu. Hatıra fotoğrafı çekiminin ardından program panellerle devam etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Milli Eğitim Bakanı Tekin, 'Anadolu İrfanının Eğitime Katkıları Programı'nda konuştu Açıklaması - Son Dakika

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SON DAKİKA: Milli Eğitim Bakanı Tekin, "Anadolu İrfanının Eğitime Katkıları Programı"nda konuştu Açıklaması - Son Dakika
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