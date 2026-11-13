Milli Eğitim Bakanı Tekin, ara tatilin başladığını duyurdu, öğrencilere kitap önerdi - Son Dakika
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Milli Eğitim Bakanı Tekin, ara tatilin başladığını duyurdu, öğrencilere kitap önerdi

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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 2026-2027 eğitim öğretim yılının ilk ara tatilinin bugün başladığını bildirdi. Tekin, öğrencilere tatillerini kitap okuyarak ve şehirlerini keşfederek geçirmelerini önerirken öğretmenlere de mesleki çalışmalarında kolaylık diledi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, bugün başlayan ara tatile ilişkin, "Bir haftalık ara tatiliniz bugün başlıyor. Tatilinizi dinlenmenin yanı sıra kitap okuyarak, ilgi duyduğunuz alanlara yönelerek ve şehrinizi keşfederek verimli bir şekilde geçirmenizi tavsiye ediyorum." ifadelerini kullandı.

Tekin, NSosyal hesabından, 2026-2027 eğitim öğretim yılının ilk ara tatiline ilişkin yaptığı paylaşımda, öğrencilere şu tavsiyelerde bulundu:

"Sevgili öğrencilerim, hepiniz çok çalıştınız, büyük emek verdiniz. Şimdi güzelce dinlenme, hak ettiğiniz tatilin tadını çıkarma zamanı. Bir haftalık ara tatiliniz bugün başlıyor. Tatilinizi dinlenmenin yanı sıra kitap okuyarak, ilgi duyduğunuz alanlara yönelerek ve şehrinizi keşfederek verimli bir şekilde geçirmenizi tavsiye ediyorum. Tatil dönüşü okullarımızda yeniden görüşmek dileğiyle."

Bakan Tekin, öğretmenlere yönelik ise "Değerli öğretmenlerimiz, yoğun ve verimli bir çalışma sürecini geride bıraktık. Bu kısa arada gerçekleştireceğiniz mesleki çalışmalarınızda sizlere kolaylıklar ve başarılar diliyorum. Fikirleriniz ve emeklerinizle evlatlarımızı geleceğe hazırlamaya devam edeceğiz. Bu vesileyle maarif ailemize iyi tatiller diliyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA
Milli Eğitim BakanıYusuf TekinEğitimGüncelSon Dakika

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