Milli Eğitim Bakanı Tekin: "Ara Tatilleri Kaldırmıyoruz"

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 24 TV'de "Arafta Sorular" programında gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Tekin, ara tatillerin kaldırılacağı yönündeki iddialara ilişkin, "Tatilleri kaldırmıyoruz. Her durumda çocuklarımızın mevzuata göre, 180 iş günü okula gelmeleri gerekiyor. Ramazan ve Kurban Bayramı, her ikisi de aynı eğitim-öğretim dönemine denk düştüğünde ve her ikisinde de dokuzar gün tatil olduğunda, bunun oraya yerleşme ihtimali yok. Bu bir teknik zorunluluk" diye konuştu.

"SEMİNER DÖNEMİ ONLİNE OLACAK"

Öğretmenlerin önümüzdeki ara tatil seminerlerinin çevrim içi gerçekleştirileceğini açıklayan Tekin, "Ara tatilin olduğu haftayla Ramazan Bayramı örtüştüğü için öğretmen arkadaşlarımız şunu bekliyor olabilirler: 'Seminer dönemi'. Onu da online olarak yapacağız" bilgisini verdi.

RAMAZAN GENELGESİ TARTIŞMALARI

Bakan Yusuf Tekin, okullara gönderilen "Ramazan Genelgesi" ile ilgili tartışmalara da değindi. Konunun yeni anayasa tartışmaları açısından da ele alınabileceğini belirten Tekin, "Türkiye'de maalesef 1982 anayasası diye, değişmesi gerektiği düşünülen bir anayasamız var. Mesela laiklik tartışması var. Türkiye'de hiç kimse anayasanın ilk üç maddesinden, dolayısıyla laiklik kavramının anayasada bulunmasından rahatsız değil. Problemimiz şu... Şu soruya gelin, hep beraber cevap verelim: Dini inanç ve ibadet hürriyetinin bütün vatandaşlara eşit bir biçimde sağlanmasından ne anlıyoruz? Gelin bunu anayasaya formüle edelim" değerlendirmesinde bulundu.

FATMA ÖĞRETMENİN ADI OKULA VERİLDİ

Çekmeköy'de öğrencisinin saldırısı sonucu hayatını kaybeden biyoloji öğretmeni Fatma Nur Çelik'e Allah'tan rahmet dileyen Bakan Tekin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla görev yaptığı okulun adının "Şehit Fatma Nur Çelik" olarak değiştirildiğini hatırlattı.

Şiddet olaylarının sadece okullarla sınırlı olmadığını belirten Tekin, şiddet olaylarında sosyal medya, dijital mecralar ve toplumsal faktörlerin de etkili olduğunu söyledi. Bakan Tekin, şunları kaydetti:

"Dünyanın her tarafında şiddet eylemlerinin yaygınlaştığı bir dönemi görüyoruz. Bunun içerisinde sosyal medya, dijital mecralar, aileler, sanal bahisten kumara bir sürü sebep olabilir. Sadece öğrencilerin öğretmene yönelik şiddeti olarak değil, genel anlamda topyekun bir mücadele alanı oluşturmak gerekiyor. Bize düşen kısımda, karşısındakiyle ilişkiye geçerken onun temel hak ve hürriyetlerine saygı gösteren, hoşgörü gösteren, değerlerine bağlı, temel hak ve hürriyetleri noktasında saygılı bireyler yetiştirecek müfredatımızın içerisine hususlar koyduk."