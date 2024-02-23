Milli Eğitim Bakanı Tekin, Güngören\'de Erhan Dedeoğlu Anadolu Lisesi\'nin açılışına katıldı

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Milli Eğitim Bakanı Tekin: "Sadece 2023 yılının Haziran ayından itibaren yaklaşık 3 binin üzerinde derslik protokolü yaptık"

Bakan Tekin, Güngören'de Erhan Dedeoğlu Anadolu Lisesi'nin açılışına katıldı

İSTANBUL - Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Güngören'de Erhan Dedeoğlu Anadolu Lisesi'nin açılış töreninde konuştu. Bakan Tekin, "Sadece 2023 yılının Haziran ayından itibaren yaklaşık 3 binin üzerinde derslik protokolü yaptık" dedi.

Güngören'de Erhan Dedeoğlu Anadolu Lisesi'nin açılışı yapıldı. Okulun bahçesinde gerçekleşen törene Mille Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, AK Parti İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, milli eğitim müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Dualarla başlayan törende Milli Eğitim Bakanı Tekin, bir konuşma yaptı.

"Sadece 2023 yılının Haziran ayından itibaren yaklaşık 3 binin üzerinde derslik protokolü yaptık"

" İstanbul'da hayırsever kimliğini tanıdık. Biraz önce müftümüz dua edildi. Duasında da söylesin. Erhan Amcamız, bu hayır duaların devamlı olacağı bir eser bırakmış oldu. Allah hepimize böyle eserler geride bırakmayı nasip etsin. Sadece 2023 yılının Haziran ayından itibaren yaklaşık 3 binin üzerinde derslik protokolü yaptık. Bunlar inşallah önümüzdeki eğitim öğretim yılında hayata geçmiş olacaklar. Bu işlere biz gerçek gönüllerini bir milletiz. Önemini kavramış bir milletiz. Bu anlamda milletimize de tekrar huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Önümüze çıkan en ciddi problemlerden bir tanesi. Okul yapacak arazi temini konusu. Yatırım bütçesine koyduğumuz, üç-beş yıl beklediği halde yani nakdini ayırdığımız yer bulunamadığı için, yer oluşturulamadığı için arazide oluşturulamadığı için, Türkiye genelinde iptal etmek zorunda olduğumuz çok sayıda yatırımımız var. Bu anlamda belediye başkanlarımızın bizimle hareket etmesi, bize destek olmasını gerçekten önemsiyorum. Eğer belediye başkanlarımız bize arazi temini konusunda yardımcı olmazsa bu okul inşaatını hayırseverlerimiz de yapamazdı. Biz devlet olarak biz de yapamazdık. Bu eğitim öğretimindeki içerisinde hüküm alan her daim yanımızda olan öğretmen arkadaşlarımıza huzurlarınızda teşekkür etmek istiyorum" diye konuştu.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ise konuşmasında, "İstanbul'un en güzel açılışlarından birisiyle bugün bir aradayız. Okulumuzu, mahallemize ve ilçemize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Hani bizim milletimizin anlayışına göre evrenin var oluşu, yaratılışı ve nedeni insanla çok ilişkili. Yani insan için yaratılan bir evrenden bahsediyoruz. Bir dünyadan bahsediyoruz. Dolayısıyla kendisine bahşedilmiş bu dünyayı da kendi aklıyla, kendi zihniyle, kendi karakteriyle, kendi kimliğiyle yöneten bir insanı yetiştirecek okul. Yani okulun bu derece, eğitimin bu derece önemli olduğu bir süreçte eğitim destek için herkese teşekkür ediyoruz" dedi. Konuşmaların ardından Bakan Tekin ve beraberindekiler okulun açılış kurdelesini kesti.