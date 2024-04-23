Milli Eğitim Bakanı Tekin: 'Öğretmen atama sayılarını önümüzdeki hafta içerisinde açıklayacağız' - Son Dakika
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Milli Eğitim Bakanı Tekin: 'Öğretmen atama sayılarını önümüzdeki hafta içerisinde açıklayacağız'

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğretmen atamalarına ilişkin, 'Atama sayılarını Hazine ve Maliye Bakanımızla birlikte önümüzdeki hafta içerisinde açıklayacağız' dedi. Müfredatla ilgili çalışmaların gelecek hafta tamamlanacağını dile getiren Tekin, müfredatın seyreltilerek çocukların daha rahat öğrenmesi ve öğretmenlerin daha az zorlanması hedeflendiğini belirtti.

23.04.2024 21:50
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Milli Eğitim Bakanı Tekin: "Öğretmen atama sayılarını önümüzdeki hafta içerisinde açıklayacağız"

ANKARA - Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğretmen atamalarına ilişkin, "Atama sayılarını Hazine ve Maliye Bakanımızla birlikte önümüzdeki hafta içerisinde açıklayacağız" dedi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM'nin açılışının 104. yıl dönümü nedeniyle Meclis Tören Salonu'nda verilen resepsiyonda gazetecilerin sorularını yanıtladı. Müfredatla ilgili yapılan çalışmalara ilişkin bir soruyu cevaplayan Tekin, Talim ve Terbiye Kurulunun ön incelemeleri yaptığını; süreç biter bitmez askıya çıkarılacağını belirtti.

"2 kat fazla müfredat yüklüyoruz çocuklara"

Müfredatla ilgili çalışmaların gelecek hafta tamamlanacağını dile getiren Tekin, şunları kaydetti:

"OECD'nin yaptığı derecelendirme mekanizmaları var. Kamuoyunun bizimle yarıştırdığı ülkelerdeki müfredat yoğunluğu ile bizimkini karşılaştırdık. Oradaki yoğunluğa yaklaştırmaya çalıştık. O ülkelerden yaklaşık 2 kat fazla müfredat yüklüyoruz çocuklara. Birincisi, çocuklara daha fazla müfredat yüklüyoruz, ikincisi ise orada olduğu gibi beceri temelli değil, bilgi, kazanım temelli veriyoruz. Bahsettiğimiz ülkelerde çocukların aldıkları eğitimi gündelik yaşam becerilerine dönüştürüp dönüştüremediği ölçülürken biz normal bilgi olarak veriyoruz. Halbuki bahsedilen sınavlarda bunlar ölçülüyor. Hem müfredat olarak daha fazla hem de farklı bir mantıkla verdiğiniz zaman rekabet edemiyorsunuz."

Müfredatı seyrelteceklerini vurgulayan Tekin, "Halbuki biraz bunu seyreltsek, çocuklarımızın kapasitelerine uygun, öğretmenlerimizin süresinde yetiştirebileceği hale getirebilsek hem çocuklarımız daha rahat öğrenecek hem de sistem rahatlayacak hem öğretmen arkadaşlarımız koştura koştura müfredatı yetiştirmek için çaba harcamak zorunda kalmayacak. Dolayısıyla ortalama yüzde 35 bandında bir seyreltme var" diye konuştu.

Bakan Tekin, öğretmen atama rakamlarına ilişkin bir başka soruya ise "Öğretmen atama sayılarını Hazine ve Maliye Bakanımızla birlikte önümüzdeki hafta içerisinde açıklayacağız" cevabını verdi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Milli Eğitim Bakanı Tekin: 'Öğretmen atama sayılarını önümüzdeki hafta içerisinde açıklayacağız' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Milli Eğitim Bakanı Tekin: 'Öğretmen atama sayılarını önümüzdeki hafta içerisinde açıklayacağız' - Son Dakika
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