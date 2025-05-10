Milli Eğitim Bakanı Tekin: 'Okuma Becerilerini Geliştiriyoruz' - Son Dakika
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Milli Eğitim Bakanı Tekin: 'Okuma Becerilerini Geliştiriyoruz'

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Zeytinburnu'nda düzenlenen Kitap Okuma Yarışması'nda çocukların okuma yeteneklerini geliştirmek amacıyla çalışmalar yaptıklarını belirtti. Yarışmada 22 bin 900 kitap okundu ve velilerin okuma alışkanlıklarının artırılması gerektiğini vurguladı.

10.05.2025 17:46
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Milli Eğitim Bakanı Tekin: "Okuduğunu anlayabilen, analiz yapabilen, yorumlayabilen çocuklarımız olsun istiyoruz"

İSTANBUL - Zeytinburnu Belediyesi tarafından düzenlenen 19. Geleneksel Kitap Okuma Yarışması Ödül Töreni'ne katılan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeliyle en çok yapmak istediğimiz kitap okuma alışkanlığı kazandırmaktır. Çocuklarımızın okuma yazma becerilerini geliştirmektir. Okuduğunu anlayabilen, okuduğu üzerinden analiz yapabilen, yorumlayabilen çocuklarımız olsun istiyoruz" dedi.

Zeytinburnu Belediyesi tarafından düzenlenen 19. Geleneksel Kitap Okuma Yarışması'nın kazananları belli oldu. Yarışmanın ödül töreni, Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirildi. 4 grupta düzenlenen yarışmada, 1'inci grubu 4 ve 5. sınıflar, 2'inci grubu 6, 7 ve 8. sınıflar, 3'üncü grubu lise öğrencileri ve 4'üncü grubu yetişkinler oluşturdu.

22 bin 900 adet kitap okundu

Törene Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy ve çok sayıda vatandaş katıldı. Tören saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması ile başlarken ardından yarışma tanıtım videosu izletildi. 7 bin 668 okuyucunun katıldığı yarışmada 22 bin 900 adet kitap okundu. Yarışmayı kazanan birincilere 30 bin TL, ikincilere 20 bin TL, üçüncülere 15 bin TL ve dördüncülere 10 bin TL, beşincilere 7 bin 500 TL, 6,7,8,9 ve 10'unculara 5 bin TL verildi.

"Velilerimiz az kitap okuyor"

Velilerin az kitap okuduğunu söyleyen Bakan Tekin, "Biz özellikle bu yıl uygulamaya koyduğumuz Türkiye Yüzyılı Maarif Modeliyle en çok yapmak istediğimiz kitap okuma alışkanlığı kazandırmaktır. Çocuklarımızın okuma yazma becerilerini geliştirmektir. Okuduğunu anlayabilen, okuduğu üzerinden analiz yapabilen, yorumlayabilen çocuklarımız olsun istiyoruz. Bunu teşvik ediyoruz. Ben belediye başkanımıza şunun için teşekkür ediyorum. Daha öncede ben birkaç yerde söyledim. Bizde çocuklarımıza bir şekilde okuma konusunda teşvikler yapıyoruz. Velilerimiz bu sürecin dışında kalıyordu. Belediye başkanımıza bunun için teşekkür ediyorum. Bu yarışmada yetişkin kategorisi de var. O da çok önemli. Ebeveynlerin haftalık okuma saatleri dünya ortalamasının 3'te 1'i düzeyindedir. Velilerimiz az kitap okuyor. Bu vesileyle bu süreci de hep beraber desteklemiş olacağız" ifadelerini kullandı.

"Bu yarışmanın kaybedeni yok çünkü kitap okumak tek başına bir ödül"

Programda konuşan Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, "Zeytinburnu'nda Bilgi Evi 2005 yılında başladı. Aynı yıl kitap okuma yarışmasını da başlatmıştık. Pandemi yani 2020 ve 2021 yılları dışında her yıl kitap okuma yarışmasını ilçemizde büyük bir koordinasyon içinde kaymakamlığımız, ilçe milli eğitim müdürlüğümüz, okullarımız, öğretmenlerimizle birlikte yürütüyoruz. Çok şükür, bugün yeniden güzel sayıyla ödül törenindeyiz. Bu yarışmanın kaybedeni yok. Çünkü kitap okumak tek başına bir ödül. Hepimiz için insanlık için bir ödül. Zeytinburnu Belediyesi olarak çeyrek asırdır çocuklarımıza gençlerimize, okul dışında başka yetenekler, uğraşlar, kabiliyetler kazandırmak için çalışıyoruz" dedi.

(DH-SK-ÖK-Y)

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Milli Eğitim Bakanı Tekin: 'Okuma Becerilerini Geliştiriyoruz' - Son Dakika

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