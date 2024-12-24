Milli Eğitim Bakanı Tekin, PIKTES Sosyal Uyum Gösterisi Programı'nda konuştu Açıklaması - Son Dakika
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Milli Eğitim Bakanı Tekin, PIKTES Sosyal Uyum Gösterisi Programı'nda konuştu Açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Tekin, PIKTES Sosyal Uyum Gösterisi Programı\'nda konuştu Açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Mutlaka temel hak ve hürriyetlere ve başkalarının haklarına saygı duyan, demokrasiyi içselleştirmiş, dünya barışı için mücadele eden bir kuşak yetiştirmek durumundayız." dedi.

24.12.2024 14:47
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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Mutlaka temel hak ve hürriyetlere ve başkalarının haklarına saygı duyan, demokrasiyi içselleştirmiş, dünya barışı için mücadele eden bir kuşak yetiştirmek durumundayız." dedi.

Bakan Tekin, Hacı Bayram Veli Üniversitesi Itri Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen, Türk Eğitim Sisteminde Çocuklar İçin Kapsayıcı Eğitimin Desteklenmesi Projesi (PIKTES) Halk Oyunları Ekipleri ve Türk Halk Müziği Toplulukları Sosyal Uyum Gösterisi Programı'na katıldı.

Tekin, burada yaptığı konuşmada, Balıkesir'de yaşanan patlama nedeniyle öğrencilerin sergileyecekleri halk oyunları gösterisini ertelediklerini belirterek, patlamada hayatını kaybedenlere rahmet diledi.

Uluslararası Mülteci Hakları Derneği'nin raporuna göre, dünya genelinde gerek siyasi gerekse başka tür sebeplerle yurdundan ayrılmak, vatanlarını terk etmek zorunda kalan yaklaşık 120 milyon insanın olduğunu bildiren Tekin, "Dünyada yaşayan yaklaşık her 70 kişiden biri, yerinden, yurdundan, vatanından uzak kalmış durumda." dedi.

Eğitimin, kültürlerin aktarıldığı önemli kanallardan biri olduğunu söyleyen Tekin, eğitim sistemlerinin ve mekanizmalarının üstlenmesi gereken rollere değinerek, şunları kaydetti:

"Bunlardan bir tanesi, dünyada savaşların, zulümlerin, soykırımların olmadığı bir düzen kurulması için eğitim öğretim mekanizmalarımızın içerisine dünya barışını, insan haklarını temel hak ve hürriyetlerini mutlaka koymamız lazım. Mutlaka ama mutlaka temel hak ve hürriyetlere ve başkalarının haklarına saygı duyan, demokrasiyi içselleştirmiş, dünya barışı için mücadele eden bir kuşak yetiştirmek durumundayız.

İkinci işlemimiz de şu, eğer bunu başaramazsak dünyada, şu an içinde yaşadığımız ortamda olduğu gibi 120 milyon yerinden, yurdundan edinmiş insan var ise eğer dünyanın geriye kalan nüfusunun bu, 120 milyona bizim literatürümüzdeki karşılığıyla ensarlık yapması gerekiyor. Ev sahipliği yapması gerekiyor. Onları kardeşlik hukukuyla koruması, sahiplenmesi ve insanın misafirperverliğini göstermesi gerekiyor"

"Yaklaşık 4 milyonun üzerinde misafirimiz oldu"

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin odağında, insan, insana, temel hak ve hürriyetlere saygı, barış ve insan haklarını korumak üzerine felsefe olduğunu belirten Tekin, salonda bulunan öğretmenlere Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'ne sahip çıktıkları için teşekkür etti.

Bakan Tekin, şöyle konuştu:

"Yaklaşık 13 yıldır, Türkiye'de başta Suriyeli değil ama Suriyelilerin çoğunlukta olduğu, Türk vatandaşlarına Allah ensarlık yapma imkanı verdi. Biz kardeşlerimize bu anlamda ensarlık yaptık. Yaklaşık 4 milyonun üzerinde misafirimiz oldu. Gücümüz yettiğince literatürümüzdeki ensar hukukuna riayet eden bir biçimde ev sahipliği yapmaya çaba sarf ettik. Bu yolculuğumuzda 2015 yılından itibaren Avrupa Birliği de bugün bizi bir araya toplayan PIKTES projesiyle destek oldu. Bu anlamda dünya barışını korumak isteyen, dünya barışının korunmasına katkı vermek isteyen, dünyada insan haklarının kurulmasına katkı vermek isteyen herkese teşekkür ediyoruz."

MEB Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü bünyesinde yürütülen proje kapsamında, sosyal uyum başlığıyla misafirlerin kendilerini evlerinde gibi hissetmeleri ve içinde yaşadıkları ortama adapte olabilmeleri için belirli projeler gerçekleştirdiklerini anlatan Tekin, dünyaya barış ve demokrasi pazarlamaya çalışan ülkelerin, baskı ve zulümlerle ülkesini terk etmek zorunda kalan insanlara kapılarını kapattığını söyledi.

Tekin, "Bu süreçte bütün bu eleştirilere göğüs geren ve 'Kim ne derse desin biz ensarlığımızı göstermek zorundayız' diyen Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a sonsuz teşekkür ediyorum. Bu tür liderlik örnekleri yaygınlaştıkça, dünya barışı da dünyada insan hakları da daha sağlıklı bir mekanizmayla korunmuş olacak." diye konuştu

Konuşmasının ardından Tekin, proje kapsamında düzenlenen Sosyal Uyum Gösterisi'nde dereceye giren öğrencilere ödüllerini verdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Milli Eğitim Bakanı Tekin, PIKTES Sosyal Uyum Gösterisi Programı'nda konuştu Açıklaması - Son Dakika

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