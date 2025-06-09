Milli Eğitim Bakanı Tekin, şehit öğretmen Şenay Aybüke Yalçın'ı andı Açıklaması - Son Dakika
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Milli Eğitim Bakanı Tekin, şehit öğretmen Şenay Aybüke Yalçın'ı andı Açıklaması

09.06.2025 10:54
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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğretmenlerin huzurla ve güvenle görev yapabilecekleri gelecek inşa etmeyi milli bir sorumluluk saydıklarını belirtti.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğretmenlerin huzurla ve güvenle görev yapabilecekleri gelecek inşa etmeyi milli bir sorumluluk saydıklarını belirtti.

Bakan Tekin, müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın'ın terör örgütü PKK'nın Batman Kozluk'ta 2017'de düzenlediği saldırıda şehit olmasının 8. yılında anma mesajı yayımladı.

Yalçın'ın, öğretmenlik hayalini gerçeğe dönüştürmüş, çocukların gönlünde sevgiyle yer edinmiş, görevine adanmışlığıyla örnek olmuş, hayatının baharında bir öğretmen olduğunu anımsatan Tekin, "Ne yazık ki karanlık niyetlerin hedefi olarak aramızdan koparıldığında, bir ideal, bir umut, bir iyilik timsali de yitirilmiş oldu. Bugün onun şahsında bir neslin vicdanını, inancını ve geleceğe dair umudunu da yad ediyoruz." ifadelerini kullandı.

"Aybüke" isminin sıradan bir isim olmadığına işaret eden Tekin, ismin, "vatan sevgisinin, öğretmenlik aşkının ve adanmış bir ruhun simgesi" olduğunu vurguladı.

Şehit Yalçın'ı yaşattığı değerler üzerinden bir ışık olarak gördüklerini belirten Tekin, onun ardından büyüyen her fidanın, okula gülerek koşan her çocuğun, kalemi eline güvenle alan her öğrencinin, Aybüke'nin mirasını sürdürerek, hayaline sahip çıktığının altını çizdi.

"Aziz hatırasını yaşatmayı borç biliyoruz"

Yalçın'ın şehadetinin 8. yıl dönümünde, öğretmenlerin yalnız olmadığını, her birinin devletin, milletin desteğiyle, kararlılığıyla ve duasıyla görev yaptığını ifade eden Tekin, şunları kaydetti:

"Ülkemizin her yerinde okuyan bir çocuk, öğreten bir öğretmen, inşa edilen bir gelecek vardır. Bu gelecek ise korkuya değil, sevgiye, umutsuzluğa değil, dirence dayanır. Bu topraklar uğruna kalemiyle, merhametiyle, sabrıyla görevini sürdüren her eğitim neferi, bizim için birer emanettir. Aybüke'nin şahsında şehit düşen tüm öğretmenlerimize borcumuz, onları hatırlamakla sınırlı değildir, biz bu emaneti koruyarak öğretmenlerimizin huzurla ve güvenle görev yapabilecekleri bir gelecek inşa etmeyi milli bir sorumluluk sayıyoruz.

Bu vesileyle, Aybüke'mizin kıymetli ailesine ve evlatlarını vatan toprağına emanet etmiş tüm şehit ailelerine sabır ve başsağlığı diliyoruz. Onların gösterdiği vakar, metanet ve tevekkül, bu milletin özünde taşıdığı asaletin en güçlü ifadesidir. Kalbimizde taşıdığımız her minnet, onların gösterdiği duruşa duyduğumuz derin bir hürmettir, çünkü onlar bu ülkenin susmadan konuşan vicdanıdır. Şehit Şenay Aybüke Yalçın'ı özlemle ve rahmetle anıyor, onun aziz hatırasını yaşatmayı bir borç biliyoruz. Mekanı cennet, makamı ali olsun."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Milli Eğitim Bakanı Tekin, şehit öğretmen Şenay Aybüke Yalçın'ı andı Açıklaması - Son Dakika

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