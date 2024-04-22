Milli Eğitim Bakanı Tekin, Türki Cumhuriyetlerden gelen çocukları kabul etti - Son Dakika
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Milli Eğitim Bakanı Tekin, Türki Cumhuriyetlerden gelen çocukları kabul etti

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı sebebiyle Türki Cumhuriyetlerden gelen çocukları ağırladı. Bakan Tekin, çocuklara Türkiye'ye ziyaretleri için teşekkürlerini belirterek, 23 Nisan'ın önemini anlattı. Mustafa Kemal Atatürk'ün düşüncelerine vurgu yapan Bakan Tekin, gelecek kuşaklara aksedilmesi açısından 23 Nisan'ın ayrı bir öneme sahip olduğunu ifade etti.

22.04.2024 21:54
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Milli Eğitim Bakanı Tekin, Türki Cumhuriyetlerden gelen çocukları kabul etti

ANKARA - Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı sebebiyle Türki Cumhuriyetlerden gelen çocukları ağırladı.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Kırgızistan, Azerbaycan, Türkmenistan gibi Türki Cumhuriyetlerden Türkiye'ye gelen 30 çocukla Milli Eğitim Bakanlığında bir araya geldi. Bakan Tekin, çocuklara Türkiye'ye ziyaretleri için teşekkürlerini belirterek, 23 Nisan'ın önemini anlattı. 23 Nisan'ın özel bir gün olduğunu vurgulayan Bakan Tekin, "Binlerce yıllık devlet geleneğine sahip bir milletiz biz. Devletimizin sıkıntıya düştüğü bir durumda, bir dönemde ulusal kurtuluş mücadelesinin başlatılmış olması, bu mücadeleyi yürüten Mustafa Kemal Atatürk'ün devletin devamı ve bekası açısından yürüttüğü mücadelenin başarıya ulaşmasından sonra bu mücadelenin gelecek kuşaklara aksedilmesi, yeni nesillerin aynı bilinçle hareket edilmesi açısından bugünü tüm Türk çocuklarının bayramı olarak ilan etmiş olması bizim için çok önemli" dedi.

"Gelecek kuşaklara aksettirilmesi açısından ayrı bir öneme sahip"

Mustafa Kemal Atatürk'ün düşüncelerine vurgu yapan Bakan Tekin, "Mustafa Kemal Atatürk şunu demiş oluyor; 'Bir daha böyle bir şey bu milletin başına gelirse biz kendimizi bu şuurla yetişmiş Türk çocuklarına emanet ediyoruz.' Bu bizim açımızdan çok kritik nokta. Her şeyimizi emanet edecek bir kuşak yetiştirme sorumluluğu var bizim açımızdan. Türk çocukları açısından da sırtlarında ağır bir sorumluluk taşımış olacaklar. Bu ülkenin bir daha bağımsızlık gibi bir sıkıntıyla karşı karşıya kaldığında ne yapması gerektiğini öğrenecek o şuurla yetişecek. Biz bu açıdan 23 Nisan gününü çok önemsiyoruz. Hem ulusal kurtuluş mücadelesini yürütecek olan milletin egemenliğini, milletin hakimiyetini bünyesinde taşıyan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açıldığı gün, hem de gelecek kuşaklara aksettirilmesi açısından ayrı bir öneme sahip" şeklinde konuştu.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in konuşmasından sonra Kırgızistan'dan gelen çocuklardan Suimenkul Jıldızbekova ve Ayana Amanturova yöresel çalgıları olan Kılkomuz, Azerbaycan'dan gelen Hüseyin Aliyev isimli çocuk ise tar çalarak müzik dinletisi gerçekleştirdi.

Kaynak: İHA

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