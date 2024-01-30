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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Azerbaycan'a resmi ziyaret gerçekleştirecek - Son Dakika
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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Azerbaycan'a resmi ziyaret gerçekleştirecek

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Azerbaycan'a resmi ziyarette bulunmak üzere yola çıktı. Ziyaret kapsamında, Azerbaycan'ın önemli mekanlarını ziyaret edecek ve Azerbaycan Eğitim Bakanı ile görüşmeler gerçekleştirecek. Ayrıca, Bakü Bilim Merkezi ve Başbakanlık makamında da ziyaretler gerçekleştirilecek.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Azerbaycan\'a resmi ziyaret gerçekleştirecek
30.01.2024 - 14:00,
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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, resmi temaslarda bulunmak üzere Azerbaycan'a gitti.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Tekin, ilk olarak Azerbaycan'ın önceki Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev'in de kabrinin bulunduğu Fahri Hiyabanı, ardından Şehitlik Hiyabanı ve Türk Şehitliği'ni ziyaret edecek.

Tekin, şehitlik ziyaretinden sonra Azerbaycan Eğitim Bakanı Emin Amrullayev ile bir araya gelecek. Görüşmede, Türkiye ve Azerbaycan arasında devam eden işbirliği konularının güçlendirilmesi ile yeni ortak çalışmalar ele alınacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in katılımıyla 2022'de açılışı gerçekleştirilen, Bakü Bilim Merkezini de ziyaret edecek olan Tekin, programı kapsamında daha sonra Azerbaycan Başbakanı Ali Asadov ile bir araya gelecek. Başbakanlık makamında gerçekleştirilecek görüşmede, iki ülkenin eğitim alanındaki işbirliklerinin ele alınması bekleniyor.

Başbakan Asadov ile görüşmesinin ardından Bakü Türk Anadolu Lisesi'nde öğretmenlerle buluşacak Bakan Tekin'in 31 Ocak'ta Azerbaycan ziyaretlerini tamamlayarak yurda dönmesi planlanıyor.

Kaynak: AA
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Yusuf Tekin, Azerbaycan, Politika, Güncel, Son Dakika

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