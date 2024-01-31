Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Azerbaycan\'da Şehitlikleri Ziyaret Etti

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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, temaslarda bulunmak üzere geldiği Bakü'de, Azerbaycan'ın merhum Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev'in kabri ile Türk ve Azerbaycan şehitliklerini ziyaret etti.

Tekin, ilk olarak merhum Aliyev'in mezarının yer aldığı Fahri Hiyaban'a ziyarette bulundu. Haydar Aliyev'in anıt mezarına çelenk bırakan Tekin, daha sonra 20 Ocak şehitlerinin yer aldığı Bakü Şehitler Hiyabanı'nda da Ebedi Ateş Anıtı'na çelenk sundu.

Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı'ın da eşlik ettiği Tekin, Bakü Türk Şehitliği'ne geçerek anıta çelenk bıraktı ve anıt defterini imzaladı.

Tekin, ziyaret sonrasında basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Türkiye ve Azerbaycan arasındaki kardeşlik duygularını bir daha asla kopmayacak şekilde geliştirmek için çaba sarf ettiklerini söyledi.

İki ülkenin eğitim bakanlıklarına düşen görevin vatan topraklarını savunmak uğruna canını feda edecek yeni kuşaklar yetiştirebilmek, vatanseverlik duygularını, milli şuur bilincini gelecek kuşaklara aksettirmek olduğunu belirten Tekin, şunları kaydetti:

"Şehitlerimizin mekanları cennet olsun. İnşallah bir daha vatan topraklarını savunmak durumunda, bu tür işgallerle karşı karşıya kalmayız. Bütün dünyada barışın, hukukun egemen olduğu bir dönem yaşarız. Ama olur da bu tür saldırılara tekrar karşı karşıya kaldığımızda da vatanımızı sonuna kadar, canının son nefesine kadar savunabilecek kuşakları yetiştirmek için çaba sarf ediyoruz."