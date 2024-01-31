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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Azerbaycan'da temaslarını sürdürdü - Son Dakika
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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Azerbaycan'da temaslarını sürdürdü

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Azerbaycan\'da temaslarını sürdürdü

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Azerbaycan'da Başbakan Ali Esedov ile görüşerek Türkiye ile Azerbaycan arasındaki stratejik ortaklık ve müttefiklik ilişkilerinin gelişmesi için görüş alışverişinde bulundu. Ayrıca, Bakü Bilim Merkezi ve Bakü Türk Anadolu Lisesi'ni ziyaret eden Tekin, Türkiye Maarif Vakfı'na bağlı Bakü Maarif Okulu'nda da incelemelerde bulundu ve okul çalışanlarına teşekkürlerini iletti.

31.01.2024 19:56  Güncelleme: 19:58
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MİLLİ Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Azerbaycan'daki programı kapsamında Başbakan Ali Esedov ile bir araya geldi. Görüşmede, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki stratejik ortaklık ve müttefiklik ilişkilerinin her alanda başarılı şekilde gelişmesi için görüş alışverişinde bulunuldu.

Bakan Tekin, Azerbaycan'daki temasları kapsamında Bakü Bilim Merkezini ziyaret ettikten sonra Bakü Türk Anadolu Lisesine geçerek öğretmenlerle bir araya geldi. Tekin, ziyarete ilişkin, "Uzun yıllardır çocuklarımıza hizmet eden, iki kardeş ülke olan Türkiye ve Azerbaycan arasında köprüler kuran okulumuzda, öğrencilerimizle sohbet ettik, Türkiye'mizden selamlar getirdik, meslektaşlarımla hasbihal ederek öğretmenler odası toplantımızı gerçekleştirdik. Bizleri bu güzide eğitim kurumumuzda ağırlayan öğrencilerimize ve meslektaşlarıma şükranlarımı sunuyorum" dedi.

BAKÜ MAARİF OKULUNA ZİYARET

Daha sonra Türkiye Maarif Vakfına bağlı olarak faaliyette bulunan Bakü Maarif Okulunu ziyaret eden Tekin, "Türkiye Maarif Vakfı Okullarımız dünyanın farklı ülkelerinde olduğu gibi kardeş ülkemiz Azerbaycan'da da bayrağımızı gururla dalgalandırıyor ve başarılı çalışmalar gerçekleştiriyor. İyi insan yetiştirmek amacıyla ülkemizi yurt dışında başarıyla temsil eden Türkiye Maarif Vakfı nezdinde tüm emeği geçenlere ve bizleri okullarında misafir eden Azerbaycan Bakü Maarif Okulu çalışanlarımıza teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Azerbaycan'da temaslarını sürdürdü - Son Dakika


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