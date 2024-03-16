Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin: \'Cumhurbaşkanı\'mızın Arkasında Dimdik Durmalıyız\'

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Biz 14-28 Mayıs'ta dimdik Cumhurbaşkanı'mızın arkasında durduk, maçın ilk yarısı oydu. Eğer biz 31 Mart'ta yine Cumhurbaşkanı'mızın arkasında dimdik durmazsak, yine Cumhur İttifakı'nın arkasında dimdik durmazsak, 14-28 Mayıs'ta yaptığımız maç, yarım devrelik maç olur, yaptığımız şey anlamsız hale gelebilir." dedi.
Bakan Tekin, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Erzurum Miting Etkinlik ve Gösteri Alanı'nda düzenlenen mitingde, Erzurum'un evladı olarak kendilerine her zaman destek olan hemşehrilerine teşekkür etti.
AK Parti'nin yaklaşık 22 yıldır iktidarda olduğunu belirten Tekin, şöyle konuştu:
"22 yıl önceki Türkiye'yi lütfen Allah rızası için gözünüzün önüne getirin. Bakın ben Milli Eğitim Bakanı olarak okullarımızın durumunu size anlatayım. 2002 yılında 'Cumhuriyetin 100. yılına mektuplar' diye mektup yazmış öğretmenlerimiz. PTT de bunları saklamış. Bakın arkadaşlar yazılı evrak. 22 sene önceki öğretmenlerimiz diyor ki, 'biz 60 kişilik sınıflardan ne zaman kurtulacağız' diyor. 22 sene önce öğretmenlerimiz diyor ki, 'inşallah Cumhuriyetin 100. yılında altında farelerin cirit attığı okullarda ders vermeyiz. İnşallah sularını aktığı elektriklerin olduğu okullarda ders veririz.' Ben sadece okullardaki durumu anlatıyorum size. Şu anda Türkiye'de okullarda sınıf başına öğrenci sayımızı 20'lerde arkadaşlar."
Bakan Tekin, eğitim yatırımlarından bahsederek, "20 yılda, Cumhuriyetin başından itibaren yapılan derslikten daha çok derslik yaptık. 20 yılda daha çok öğretmen ataması yaptık. Ben size okullarla, eğitimle ilgili olanı söylüyorum. Bunları yaparken bin bir türlü düşmanla mücadele ettik. Hem içeride hem dışarıda düşmanlarımız asla bitmediler, asla kesilmediler ama bizim onlarla mücadele ettiren kim oldu biliyor musunuz, sizler oldunuz. Her daim Cumhurbaşkanımızın ve bizlerin arkasında durdunuz. Allah sizlerden razı olsun." diye konuştu.
Yerel seçimlerin önemine işaret eden Tekin, şunları kaydetti:
"Son bir nokta kaldı. Biz 14-28 Mayıs'ta dimdik Cumhurbaşkanı'mızın arkasında durduk, maçın ilk yarısı oydu. Eğer biz 31 Mart'ta yine Cumhurbaşkanı'mızın arkasında dimdik durmazsak, yine Cumhur İttifakı'nın arkasında dimdik durmazsak, 14-28 Mayıs'ta yaptığımız maç, yarım devrelik maç olur, yaptığımız şey anlamsız hale gelebilir. O yüzden sizden istirhamımız bu maçı tamamlayalım, Cumhurbaşkanı'mızın arkasında dimdik duralım. Ben sizin adınıza Cumhurbaşkanı'mıza 31 Mart'ta Türkiye rekoru sözü vermek istiyorum. İnşallah 31 Mart'ta Mehmet Sekmen başkanımızı, Milliyetçi Hareket Partisi, Adalet ve Kalkınma Partisi'nden arkadaşlarımız, kardeşlerimizin oyuyla Türkiye rekoru kırarak Büyükşehir Belediye Başkanı seçeceğiz."
Son Dakika › Güncel › Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin: 'Cumhurbaşkanı'mızın Arkasında Dimdik Durmalıyız' - Son Dakika
Kocaeli'nin Körfez ilçesinde bir limanda, geminin çarpması sonucu devrilen vinçler zarar gördü. Hong Kong bayraklı gemi, kılavuz kaptan nezaretinde limana yanaşırken yaptığı manevra sırasında vinçlere çarptı. Olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralanan olmazken, vinçlerde hasar oluştuğu tespit edildi. Vali Seddar Yavuz, olayın yabancı bandıralı bir geminin vinçlere çarpması sonucu meydana geldiğini belirtti ve kazada yaralanan olmadığını söyledi. Çevre kirliliği oluşmadığı değerlendirilirken, incelemelerin devam ettiği bildirildi.
Trabzonsporlu futbolcu Mehmet Can Aydın'ın sağ üst adalesinde yaralanma tespit edildiği açıklandı. Sağlık Kurulu Başkanı Doç. Dr. Ahmet Beşir, oyuncunun tedavisine başlandığını belirtti.
Kocaeli'nin Körfez ilçesinde seyir halindeki bir gemi, Evyapport limanında bulunan vinçlere çarptı. Devasa vinçlerin domino etkisiyle devrildiği anlar, çalışanların telefon kameralarına yansıdı. Olayın ihbar edilmesi üzerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi. Yaralanan olmaması büyük bir faciayı önledi.
Alanyaspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Kayserispor galibiyetinin ardından yaptığı açıklamada, 'Kazanmaya, puan ve puanlara talip olmaya devam edeceğiz. Nefes aldık çok şükür. Oyuncularımın ayağına sağlık' dedi.
Bozkurt Belediyesi, Ramazan ayında gelenekselleşen iftar programlarına hız kesmeden devam ediyor. Çambaşı Mahallesi'nde kurulan iftar sofrasında mahalle sakinleri bir araya geldi.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, kentsel dönüşümle ilgili gereken bütün hazırlıkları yaptıklarını söyledi. Özhaseki, deprem bölgelerinde yapılacak tek çözümün kentsel dönüşüm olduğunu belirtti ve İstanbul'u depreme hazırlama projesi hakkında bilgi verdi. Ayrıca, belediyelerin kentsel dönüşüm projelerini hazırlaması halinde destek vereceklerini ifade etti.
Kırıkkale Adalet Komisyonu Başkanı Mesut Şengönül, tedavi gördüğü hastanede 46 yaşında vefat etti. Şengönül için Kırıkkale Adliyesi önünde tören düzenlendi. Törende, Adalet Bakan Yardımcısı Ramazan Can ve Vali Mehmet Makas, Şengönül'ün ailesine taziyelerini iletti. Şengönül'ün cenazesi memleketi Malatya'ya gönderildi.
Çekmeköy- Sancaktepe-Sultanbeyli Metro hattının 6,5 kilometrelik ilk etap hattının açılışında konuşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanlığı örtülü ödeneğindeki anormal artışa tepki gösterdi. "Beşli çeteye para bulan, saray müteahhidine para bulan, yazlık saraya, kışlık saraya, uçan saraya, yüzen saraya para bulan, emekliye para bulmayan Tayyip Erdoğan'a 31 Mart'ta oy var mı?" diye soran Özel, “Başbakanlıktan sonra Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine geçince örtülü ödeneği Cumhurbaşkanlığına bağladılar. Geçen ay harcanan ödenek 218 milyon TL, bu ay harcanan örgülü ödemek 2 milyar TL. Seçim gelirken faturası olmadan, hesabı olmadan nereye harcandığı bilinmeyen 2 milyar TL harcamış Cumhurbaşkanı. Size yüzde 33 zam verenler bir ayda harcamaları 7 katına, sadece bir yılda kendi örtülü ödeneklerine yüzde 238 zam yapıyorlar. Yani sizin paranızla sizin iradenizi çalmaya çalışıyorlar” dedi. Hat 15 gün süreyle ücretsiz hizmet verecek.
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, resmi temaslar için Bakü'ye gelen Gürcistan Başbakanı İrakli Kobakhidze'yi kabul etti. Aliyev ve Kobakhidze, ikili ve heyetler arası görüşme gerçekleştirdi. Aliyev, görüşmeler sonrasında düzenlenen basın toplantısında Gürcistan ve Azerbaycan'ın birbirinin yanında olduğunu belirtti. İki lider, enerji ve ulaştırma alanlarında işbirliğini daha da ileriye taşıma konusunda anlaştı.
Giresun'da CHP İl Başkanlığı tarafından düzenlenen proje ve aday tanıtım toplantısında, Giresun Belediye Başkan adayı Fuat Köse'nin halkla iç içe olan bir kişi olduğu vurgulandı. Milletvekili Elvan Işık Gezmiş ise aydınlık günlerin yakın olduğunu belirterek, hak, hukuk ve adaletin tesis edildiği güzel günlerin kapıda olduğunu söyledi. Toplantıda, vatandaşların önerilerinin de dikkate alındığı gerçekçi projelerin sunulduğu ifade edildi.
Sizin düşünceleriniz neler ?