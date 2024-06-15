Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den Kurban Bayramı Mesajı

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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Tebessümümüzü paylaşabildiğimiz her an ve her yer, bayramlaşma için bir vesiledir. Her fırsatta, her mekanda bayramlaşmanın sevincini birlikte yaşayalım." ifadelerini kullandı.

Bakan Tekin, Kurban Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, bayramların toplumda birlik ve beraberliği derinleştiren, bu duyguyu gelecek nesillere aktarmaya vesile olan, gönüllerin muhabbet ve merhametle buluştuğu kıymetli anlar olduğunu vurguladı.

Her bayram olduğu gibi bu Kurban Bayramı'nda da büyüklerle kucaklaşılarak, onların engin tecrübelerinden ilham alınacağını, çocukların içten sevinçlerine ortak olunacağını, kültürel ve manevi değerlerin bir kez daha yüceltileceğini belirten Tekin, "Bu mübarek günler, tebessümlerimiz ve dualarımızla gönül bağı kurmamıza, birbirimizi daha iyi anlamamıza ve sıkı sıkıya sarılarak bu toprakların bereketini paylaşmamıza imkan tanırken aynı zamanda da tüm insanlığa örnek olacak bir dayanışma ve kardeşlik sergiliyor. İbadetlerimizi yürekten icra ederken her birimizin kalbinde yankılanan huzur ve mutluluk, toplumumuzun manevi atmosferini zenginleştiriyor. Bu nedenle, tebessümümüzü paylaşabildiğimiz her an ve her yer, bayramlaşma için bir vesiledir. Her fırsatta, her mekanda bayramlaşmanın sevincini birlikte yaşayalım." değerlendirmesinde bulundu.

Mesajında öğrencilere ve eğitim camiasına da seslenen Bakan Tekin, şunları kaydetti:

"Sizlerin de aynı atmosferde sağlık ve huzurla, neşesini ve heyecanını doyasıya yaşadığınız bir bayram geçirmenizi temenni ediyorum. Bayram vesilesiyle pekiştirdiğimiz paylaşma, kardeşlik ve fedakarlık duyguları hayatımızın her alanında hepimizin yol göstericisi olsun.

Bu bayram, sadece kendi sevinçlerimizi paylaşmakla kalmayıp Gazze ve Filistin'deki kardeşlerimizin acılarını hafifletmek için de çaba sarf edeceğiz. Savaşın gölgesinde bayramlarını yapacak mazlum kardeşlerimizi asla unutmayacağız. Dualarımız ve desteklerimizle onlara umut olacak, kardeşlik ve muhabbetimizi güçlendireceğiz. Bu duygularla, milletimizin her bir ferdinin ve bütün İslam aleminin Kurban Bayramı'nı tebrik ediyorum. Bayramın ülkemiz ve tüm İslam alemine, özellikle savaş ve zorluklarla mücadele eden bölgelere barış, huzur, sağlık ve refah getirmesini içtenlikle diliyorum."