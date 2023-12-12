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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, doğal afetlerde insan etkisinin azaltılması için eğitim öğretim sürecini hazırlıklı tutacaklarını söyledi - Son Dakika
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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, doğal afetlerde insan etkisinin azaltılması için eğitim öğretim sürecini hazırlıklı tutacaklarını söyledi

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, UNICEF iş birliğiyle yürütülecek olan 'Afet Öncesinden Sonrasına Eğitim' projesiyle çocukları doğal afetlere karşı hazırlayacaklarını belirtti. Tekin, insan etkisinin azaltılması için eğitim öğretim sürecini hazırlıklı tutmanın önemine vurgu yaptı.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, doğal afetlerde insan etkisinin azaltılması için eğitim öğretim sürecini hazırlıklı tutacaklarını söyledi
12.12.2023 - 13:03,
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Bakan Tekin: Afetlere insan etkisini azaltmak için eğitim sürecini hazırlayacağız

MİLLİ Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, doğal afetlerde insan etkisinin azaltılması için eğitim öğretim sürecini hazırlıklı tutacaklarını, çocukları buna göre hazırlayacaklarını söyledi.

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) ve Milli Eğitim Bakanlığı iş birliğinde yürütülecek olan 'Afet Öncesinden Sonrasına Eğitim' projesinin tanıtım töreni Bakanlıkta gerçekleştirildi. Törene Bakan Tekin'in yanı sıra, UNICEF'in Türkiye Temsilcisi Paolo Marchi ve Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesindeki Arama ve Kurtarma Birimi (MEB AKUB) görevlileri katıldı.

'BU TÜR FELAKETLERLE SIK KARŞI KARŞIYA KALACAĞIZ'

Bakan Tekin, afetin sadece depremle sınırlı olmadığını, içerisinde insan kusuru ve insanın doğayı vahşice kullanmasından, sömürmesinden kaynaklanan etkileri olduğunu söyledi. Tekin, "Önümüzde, bizi bekleyen dönemde en büyük felaketlerden birisinin iz düşümünün, başlangıç noktasının çocukları yetiştirirken hırs küpü, vahşice yetiştirmek olduğunu düşünüyorum. Önümüzdeki dönemde konuşulması gereken en büyük felaketin bu olduğunu saptamak gerekiyor. Doğayı vahşice kullanmak beraberinde sel felaketlerini getiriyor, sel felaketlerinin arkasına bakıyorsunuz bir insan kusuru var. ya imardan ya iskandan kusur var ya da iklim değişikliği, bunun arkasında da yine insanın içindeki hırs arzusu var. Dolayısıyla şunun altını çizmemiz gerekiyor; artık dünya bu tür felaketlerle çok sık karşı karşıya kalacak gibi duruyor" dedi.

'DÜNYADAN DAHA ADİL YARARLANACAĞIZ'

Tekin, önümüzdeki dönemde Bakanlık olarak çocukların eğitim öğretimi başta olmak üzere felaketlere insanın katkısını azaltmak için eğitim öğretim sürecini hazırlıklı tutacaklarını ve çocukları buna göre hazırlayacaklarını belirtti. Tekin, "Bunu yaptığımız zaman insanın sebep olduğu felaketlerin sayısını ve insanın sebep olduğu felaketlerde hayatını kaybedenlerin sayısını azaltmış olacağız. Daha insanca, daha adil bir şekilde dünyadan faydalanmış olacağız. Başlangıç noktası olarak burayı almamız gerekiyor. Karşısındakine, arkadaşına, dünyada yaşayan diğer insanlara saygılı, doğaya ve doğada yaşayan diğer canlılara saygılı, merhametli bireyler yetiştirerek başlamak lazım. Projenin iki boyutu var; biri, böyle bir felaketle karşı karşıya kaldığımızda nasıl bir davranış sergilemek gerekiyor, diğer ise neler yapılması gerekir. UNICEF'e bu değerli iş birliği için teşekkür ediyorum. Bu da UNICEF ile diğer çalışmalarımız gibi inşallah başarılı ve verimli bir çalışma olur" ifadelerini kullandı.

Tekin, Bakanlığın arama kurtarma çalışanlarına bugüne kadar doğal afetlerde aldıkları roller için tebriklerini iletti. 2 bin 490 personelden oluşan MEB AKUB'un 83 olan birim sayısını, bir yıl içerisinde 2 katına çıkarmayı, nitelik ve nicelik olarak da gelişimi hedeflendiği bildirildi. Öte yandan proje kapsamında Bakanlığın Afet ve Acil Durum Eylem Planının güncellendiği ve her kademede eğitim gören öğrencilerin afet farkındalıklarını geliştirmeye yönelik içerikler hazırlandığı açıklandı.

Konuşmaların ardından Bakan Tekin, UNICEF Türkiye Temsilcisi Marchi'ye çini tablo hediye etti.

Kaynak: DHA
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Son Dakika Güncel Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, doğal afetlerde insan etkisinin azaltılması için eğitim öğretim sürecini hazırlıklı tutacaklarını söyledi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, doğal afetlerde insan etkisinin azaltılması için eğitim öğretim sürecini hazırlıklı tutacaklarını söyledi - Son Dakika
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