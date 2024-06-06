Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, İstanbul Çocuk Yazarlar Okulu'nun açılışını yaptı - Son Dakika
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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, İstanbul Çocuk Yazarlar Okulu'nun açılışını yaptı

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, İstanbul Çocuk Yazarlar Okulu\'nun açılışını yaptı

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, İstanbul Çocuk Yazarlar Okulu'nun açılış törenine katıldı. Bakan Tekin, okulun çocukların becerilerini geliştirmek amacıyla yapılan projeler için bir başlangıç noktası olmasını umduğunu belirtti. İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Doç. Dr. Murat Mücahit Yentür ise projeye 560 okulun başvurduğunu ve 625 özgün yazınsal eser ortaya çıktığını aktardı.

06.06.2024 19:47
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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, İstanbul Çocuk Yazarlar Okuluna ilişkin, "Burası bu anlamda hem tarihi anlamı itibarıyla hem de lokasyonu itibarıyla sessiz, sakin, çocukların bu tür etkinliklerine merkez olabilecek bir yapı. İnşallah önümüzdeki yıllarda yazdıklarını gururla okuyabileceğimiz yazarların yetiştiği bir başlangıç noktası olur." dedi.

Bakan Tekin, Üsküdar Validebağ Korusu'ndaki atıl halde bulunan Abdülaziz Av Köşkü'nün İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından onarılmasının ardından hayata geçirilen İstanbul Çocuk Yazarlar Okulunun açılış törenine katıldı.

Alanda çocuklar tarafından karşılanan Bakan Tekin, 15 Temmuz Gazileri Anadolu Lisesi ile Üsküdar Hakkı Demir Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerinden oluşan musiki grubunun mini konserini dinledi.

Tekin, açılış kurdelesini minik öğrenciler ve eğitmenlerle kestikten sonra restore edilen binayı inceleyerek okulda öğrencilerle sohbet etti.

Burada gazetecilerin sorularını yanıtlayan Tekin, sahada öğretmenlerle yaptıkları görüşmelerde çocukların okuldaki bilgilerinin beceriye dönüşmediğine dair eleştiriler aldıklarını belirterek, bu imkanın oluşması için çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Tekin, beceri temelli eğitimler konusundaki eksikliklerden hareketle müfredatı revize etme yoluna gittiklerini anlatarak, şöyle konuştu:

"Hem uluslararası alanda rekabet edilebilecek bir eğitim programı oluşturmak hem de öğretmen arkadaşlarımızın eleştiri ve önerilerini karşılayabilmek için tamamen beceri odaklı bir müfredat yayınladık. Bunu yayınlayıncaya kadar da yaz aylarından beri eksiklikleri gidermek için formül olabilecek etkinlikler yaptık. Bunlardan biri, ana dilimiz Türkçeyi merkeze alan ve bu merkezden hareketle çocuklarımızın okuma yazma becerilerinin geliştirildiği projelerdi. Dilimizin zenginlikleri, okuma, sözlük üzerine kurduğumuz projeler... Bunların hepsi bu çerçevede yıl boyunca sürdürdüğümüz projelerdi."

Eğitim öğretim döneminin son haftasını, çocukların projeler kapsamındaki etkinliklerinin sergilendiği şölen havasına çevirmek istediklerini kaydeden Tekin, "İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz de bu süreçteki çabamızın hayata geçirilebileceği bir mekanı organize etmiş. Bugün çocuklar diyoruz ama yarın Türkiye'nin en büyük yazarlarından olacaklar. Burası bu anlamda hem tarihi anlamı itibarıyla hem de lokasyonu itibarıyla sessiz, sakin, çocukların bu tür etkinliklerine merkez olabilecek bir yapı. İnşallah önümüzdeki yıllarda yazdıklarını gururla okuyabileceğimiz yazarların yetiştiği bir başlangıç noktası olur." ifadelerini kullandı.

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Doç. Dr. Murat Mücahit Yentür ise çocukların soyut düşünme becerilerinin geliştirilmesini amaçlayan "Geleceğin Yazarları" projesine 560 okulun başvurduğunu, 625 özgün hikaye, anı, fıkra kitabı gibi yazınsal eser ortaya çıktığını aktardı.

Projenin öğretmenler tarafından sahiplenilmesini kıymetli bulduğunu dile getiren Yentür, restore edilen binada yaz tatilinde öğretmenler ve öğrencilere yönelik eğitimler verileceğini kaydetti.????

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, İstanbul Çocuk Yazarlar Okulu'nun açılışını yaptı - Son Dakika

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