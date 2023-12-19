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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, okulların su giderlerinden belediyelerle sıkıntı yaşadıklarını belirtti - Son Dakika
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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, okulların su giderlerinden belediyelerle sıkıntı yaşadıklarını belirtti

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Esenler Tuna Eğitim Vadisi'nin açılış töreninde yaptığı konuşmada, okulların su giderlerinden belediyelerle sıkıntı yaşadıklarını ifade etti. Ayrıca, belediyelerin düzenleme ortaklık payı ve imar düzenlemeleri sebebiyle kaynak üretmelerine rağmen sıkıntı yaşandığını belirtti.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, okulların su giderlerinden belediyelerle sıkıntı yaşadıklarını belirtti
19.12.2023 - 15:40,
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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, " Türkiye'nin birçok ilinde kaynak üretmemize rağmen belediyelerimizin gerek Düzenleme Ortaklık Payı (DOP), gerek imar düzenlemeleri sebebiyle çok fazla sıkıntı yaşıyoruz. Bunların hepsi bir tarafa, okullarımızın kullandığı su giderlerinden bile belediyelerle sıkıntı yaşıyoruz" dedi.  Tekin, açılış töreni sırasında yaptığı konuşmada, Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu'ya hitapta bulunurken "Yanlışlıkla büyükşehir belediye başkanımız diyecektim az daha" diye konuştu.

Temeli Ocak 2022'de atılan ve bu yıl eğitimin hizmetine sunulan, 2 okul ve bir spor salonundan oluşan Esenler Tuna Eğitim Vadisi'nin resmi açılışı, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in katılımıyla gerçekleşti. Açılış törenine Bakan Tekin'in yanı sıra İstanbul Valisi Davut Gül, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu ve okul yapımında bağışta bulunan yardımsever Süleyman Çetinsaya ile öğrenciler katıldı.

"GENEL BÜTÇEDEN EN BÜYÜK PAY MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI'NA AYRILIYOR"

Tekin, " Milli Eğitim Bakanlığı'nın 56 bin adet okulu var. Hem eğitim ortamlarının daha iyi hale gelmesi hem de sınıfların daha az ve eğitim öğretime uygun hale gelmesi için sürekli yatırım yapıyoruz. Yılda ortalama 4-5 bin adet derslik ihtiyacımız ortaya çıkıyor. Biz de bunları yapmaya çaba sarf ediyoruz. Bunları yaparken problemlerimiz oluyor. Bunlardan bir tanesi kaynak ayırmak. Geçtiğimiz günlerde 2024 Bütçe Görüşmeleri yaptık. AK Parti iktidarında her bütçe döneminde olduğu gibi bu yıl da genel bütçeden en büyük pay Milli Eğitim Bakanlığı'na ayrılmış durumda. Kaynak ayrılırken önümüzde bazı problemler oluyor. Ayırdığımız kaynak bazen ihtiyaçlarımıza veya illerden gelen taleplere yetmiyor. Yetmediği zaman da imdadımıza hayırseverlerimiz yetişiyor. Onlara teşekkür ediyorum. Ayrıca belediye başkanlarımıza da teşekkür ediyorum. Bütçe bulmak ve kaynak ayırmaz tek başına yetmiyor. Türkiye'nin birçok ilinde kaynak üretmemize rağmen belediyelerimizin gerek Düzenleme Ortaklık Payı (DOP), gerek imar düzenlemeleri sebebiyle çok fazla sıkıntı yaşıyoruz. Bunların hepsi bir tarafa, okullarımızın kullandığı su giderlerinden bile belediyelerle sıkıntı yaşıyoruz. Bir taraftan da eğitim öğretim sürecine katkı vermek için cansiperane çalışan belediyelerimiz de var. Ben huzurlarınızda, bize bu anlamda destek olan belediyelerimize, özellikle de Esenler Belediyesi'ne teşekkür ediyorum" dedi. Bakan Tekin, açılış töreni sırasında yaptığı konuşmada, Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu'ya hitapta bulunurken "Yanlışlıkla büyükşehir belediye başkanımız diyecektim az daha" dedi.

"OKUL YAPMAK İÇİN SADECE PARA OLMASI YETMİYOR"

İstanbul Valisi Davut Gül ise, "Güzel bir açılışa şahitlik ediyoruz. Derler ya coğrafya kaderdir diye. Evet, coğrafya kader. Cumhuriyet tarihinin en büyük eğitim yatırımları olmasına rağmen, bazen eksiklikler hissedilebiliyor. İşte bu arada eksiklikler hissedildiğinde, eğitim dostu Esenler Belediye Başkanımız Tevfik Göksu, hem kamulaştırmasını hallederek, hem de arsasını hallederek bir iş başardı. İstanbul'da biliyorsunuz paranızın olması yetmiyor. Okul yapacak paranızın en az iki veya üç katı para, arsa için gidiyor. Bunu halletmişler. Onunla da kalmamış, hayırseveri de bulmuşlar. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun" diye konuştu. Konuşmaların ardından okulun açılışı gerçekleştirildi.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, okulların su giderlerinden belediyelerle sıkıntı yaşadıklarını belirtti - Son Dakika
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