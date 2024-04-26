Milli Eğitim Bakanlığı, Türkiye Yüzyıl Maarif Modeli müfredatının taslağını paylaştı - Son Dakika
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Milli Eğitim Bakanlığı, Türkiye Yüzyıl Maarif Modeli müfredatının taslağını paylaştı

Milli Eğitim Bakanlığı, Türkiye Yüzyıl Maarif Modeli müfredatının taslağını paylaştı

Milli Eğitim Bakanlığı, Türkiye Yüzyıl Maarif Modeli müfredatının taslağını paylaştı. Taslak, görüş ve önerilere açık olup, uzun soluklu bir çalışmanın ürünüdür. Müfredatın hazırlık sürecinde akademisyenler, öğretmenler ve diğer paydaşlarla birlikte çalıştaylar düzenlenmiş ve yüzlerce toplantı yapılmıştır. Yeni müfredat, gelecek eğitim öğretim yılından itibaren kademeli olarak uygulanacak.

26.04.2024 17:03
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(ANKARA) - Milli Eğitim Bakanlığı "Türkiye Yüzyıl Maarif Modeli" müfredatının taslağını paylaştı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, sosyal medya hesabından yaptığı duyuruda söz konusu taslağın görüş ve önerilere açık olduğunu belirterek, "Tecrübe, öneri ve desteğiniz bizler için önemli. Sadece son bir yılın değil, on yıllık uzun soluklu bir çalışma ile meydana getirdiğimiz; akademisyen, öğretmen ve paydaşlarımızın yoğun çalışma ve katkılarıyla ortaya çıkan "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli" adını taşıyan yeni müfredat çalışmamızı kamuoyunun ve eğitime gönül veren herkesin görüşlerine sunduk" sözleriyle duyurdu.

Bakanlığın internet sitesinden ulaşılabilen ve bütün kademeleri kapsayacak olan eğitim öğretim müfredatı taslağına ilişkin paylaştığı bilgilere göre Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli, sadece son bir yılın değil, on yıllık uzun soluklu bir çalışmanın ürünü olarak ortaya çıktığı kaydedildi. Müfredat hazırlık sürecinde, çok uzun görüş alışverişleri ve kamuoyundaki yansımalar üzerinden analizler yapılarak toplantılar toplantılar düzenlendiğini kaydeden Bakanlık, taslağın görüş ve önerilerle birlikte revize edilerek uygulanmaya başlanacağı belirtilerek, şöyle denildi:

"Bütün bu birikim, geçen yıl yaz aylarında bir veri olarak alındı ve bu veriler sistematik hale getirildi.Modelin beceriler çerçevesi oluşturulurken akademisyen, öğretmen ve diğer eğitim paydaşlarının katılımıyla yirmi çalıştay düzenlendi. Sonrasında her bir ders için oluşturulan ekipler, yüzlerce toplantı yaparak müfredatın hazırlıklarını tamamladı. Sadece yaz aylarından itibaren bugüne kadar 1000'den fazla öğretmen ve akademisyen ile toplantılar düzenlendi, 260 akademisyen 700'ün üzerinde de öğretmen bu toplantılara sürekli katıldı.Bunun dışında ilave olarak görüşlerine başvurulan akademisyenler ve öğretmenlerle birlikte 1000'in üzerinde eğitim paydaşı, ortak çalıştı. Bakanlık merkez teşkilatındaki bütün birimler de müfredat için yoğun çalışma yürüttü. Bir haftalık askı sürecinin ardından  'Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli', Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığınca son eleştiri, görüş, öneri ve paylaşımlar doğrultusunda revize edilecek ve son şekline ulaşacak. Yeni müfredat, gelecek eğitim öğretim yılından itibaren okul öncesi, ilkokul birinci sınıf, ortaokul beşinci sınıf ve lise dokuzuncu sınıflarda kademeli şekilde uygulanmaya başlanacak."

Kaynak: ANKA

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