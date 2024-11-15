Milli Eğitim Bütçesi Önergeleri Reddedildi - Son Dakika
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Milli Eğitim Bütçesi Önergeleri Reddedildi

Milli Eğitim Bütçesi Önergeleri Reddedildi

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda muhalefetin Milli Eğitim bütçesine yönelik 18 önergesi reddedildi.

15.11.2024 02:01
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EREN CESUR

(TBMM) - TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2025 yılı bütçesine ilişkin muhalefetin verdiği 18 değişiklik önergesi AK Parti ve MHP milletvekilleri tarafından reddedildi. CHP, DEM Parti ve İYİ Parti'nin ayrı olarak verdiği okullarda bir öğün ücretsiz yemek verilmesine ilişkin 3 önerge kabul edilmedi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, Milli Eğitim Bakanlığı, Yükseköğretim Kurulu (YÖK), Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM), Yükseköğretim Kalite Kurulu ve üniversiteler 2025 yılı bütçe, kesin hesap ve Sayıştay raporları üzerine Komisyon üyesi olan ve Komisyon üyesi olmayan milletvekillerinin görüşleri dinlendi. Ardından milletvekilleri Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ve YÖK Başkanı Erol Özvar'a sorularını yöneltti. Bakan Tekin'le yapılan soru-cevap sonrası  partilerin verdiği soru önergelerinin görüşülmesine geçildi.

CHP'nin; kadro yetersizliği, öğretmenlere 24 Kasım'da verilecek ikramiye, okullarda bir öğün ücretsiz yemek verilmesi, 4500 gösterge ödemesi ve köy okullarının yeniden açılmasına ilişkin verdiği toplamda 5 önerge reddedildi.

İYİ Parti'nin; öğretmen atamaları, öğretmenlere 24 Kasım'da verilecek ikramiye, okullarda bir öğün ücretsiz yemek verilmesi, okul öncesi eğitimin ücretsiz ve zorunlu hale getirilmesi, köy okullarının yeniden açılması, okulların depreme dayanıklı hale getirilmesi ve AR-GE faaliyetlerinin desteklenmesi amacıyla verdiği 7 önerge de Cumhur İttifakı milletvekilleri tarafından reddedildi.

Özel eğitime kaynak sağlanması, öğretmen atamaları, okullarda bir öğün ücretsiz yemek verilmesi, taşımalı eğitim, temizlikten sorumlu kadrolu yardımcı personel istihdamı ve KYK yurtlarına yerleşemeyen öğrencilere 10 bin TL kira desteği verilmesi amacıyla DEM Partili milletvekillerinin verdiği 6 değişiklik önergesi de reddedildi.

Ayrıca DEM Parti'nin anadilde eğitime ilişkin verdiği değişiklik önergesi, Anayasa'nın 3'üncü ve 42'nci maddelerine aykırı olduğu için Meclis İç Tüzük'ün 38'inci maddesi uyarınca işleme alınmadı.

Kaynak: ANKA

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