Cumhuriyetin 101. Yılı ve İstihbarat - Son Dakika
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Cumhuriyetin 101. Yılı ve İstihbarat

Cumhuriyetin 101. Yılı ve İstihbarat

MİLLİ İstihbarat Akademisi Başkanı Talha Köse, "Kuva-yi Milliye ruhunu Cumhuriyetimizin 101'inci yılında yerli ve milli imkanlarımızı geliştirerek, kendine yeterlilik ilkesi temelinde ve dünyaya söyleyecek bir sözümüzün olduğunu bilerek yaşatmaya kararlıyız" dedi.

29.10.2024 20:49
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MİLLİ İstihbarat Akademisi Başkanı Talha Köse, "Kuva-yi Milliye ruhunu Cumhuriyetimizin 101'inci yılında yerli ve milli imkanlarımızı geliştirerek, kendine yeterlilik ilkesi temelinde ve dünyaya söyleyecek bir sözümüzün olduğunu bilerek yaşatmaya kararlıyız" dedi.

Milli İstihbarat Akademisi, cumhuriyetin kuruluşunun 101'inci yıl dönümünde istihbaratın cumhuriyet tarihindeki gelişimini ve gelecekteki rolünü ele almak amacıyla 'Cumhuriyet ve İstihbarat' başlıklı bir etkinlik düzenledi. Etkinlik, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Açılış konuşmasını Milli İstihbarat Akademisi Başkanı Prof. Dr. Talha Köse'nin yaptığı etkinlikte, cumhuriyetin kuruluşundan günümüze kadar istihbarat alanında kaydedilen gelişmeler farklı perspektiflerden ele alındı. Etkinliğin öne çıkan bölümlerinden biri, Prof. Dr. İlber Ortaylı ve Murat Bardakçı'nın Cumhuriyet dönemi istihbaratını tarihsel bir bakış açısıyla ele aldıkları sohbet oldu. Ortaylı ve Bardakçı'nın sohbeti ilgiyle izlendi.

Etkinliğin açılış konuşmasını yapan Milli İstihbarat Akademisi Başkanı Prof. Dr. Talha Köse, konuşmasına, 23 Ekim'deki terör saldırısında hayatını kaybeden şehitleri anarak başladı. Köse, Türk istihbarat tarihinin köklü geçmişini ve bugünkü stratejik rolünü belirterek her dönemde milli iradeye sahip çıkıldığını vurguladı.

'İSTİHBARATIN ÜSTLENDİĞİ ROLÜ ANLAMAMIZ MÜMKÜN DEĞİLDİR'

Cumhuriyetin ilk yıllarındaki istihbarat hamlelerinin bugüne uzanan etkilerini ele alan Köse, "Köklü istihbarat tarihimizin karşılaştığı zorlukları ve mücadele ettiği şer odaklarını tahlil etmeden, günümüzde ülkemizin çevrelendiği hibrit savaş ortamında istihbaratın üstlendiği rolü anlamamız mümkün değildir" diye konuştu.

Geçmişteki bağımsızlık mücadelesinin değerlerini günümüzde de sürdürmeye kararlı olduklarını vurgulayan Köse, "Kuva-yi Milliye ruhunu cumhuriyetimizin 101'inci yılında yerli ve milli imkanlarımızı geliştirerek, kendine yeterlilik ilkesi temelinde ve dünyaya söyleyecek bir sözümüzün olduğunu bilerek yaşatmaya kararlıyız" dedi.

Cumhuriyet tarihinde Türkiye'nin bölgesel istihbarat stratejilerini ele alan Köse, istihbaratın milli savunmanın ve bağımsızlık mücadelesinin sürdürülmesinde önemli bir işlev üstlendiğini belirtti. Köse, Türkiye'nin varoluş mücadelesinin büyük güçlerin işgali ve çeşitli saldırılar karşısında gerçekleştiğini vurgulayarak, "Büyük güçlerin işgali, içeriden ve dışarıdan her türlü saldırıları altında yürütülen bu varoluş mücadelesinde istihbarat faaliyetleri de son derece önemli bir yer tuttu" ifadelerini kullandı.

Etkinliğin panel oturumu ise Yücel Yiğit, Alp Şimşeker ve Milli İstihbarat Akademisi öğretim üyesi Serhat Aslaner'in katılımıyla devam etti. Panelde, Cumhuriyet'in istihbarat alanındaki etkisi ve milli mücadele dönemindeki istihbarat çalışmaları ele alındı.

Kaynak: DHA

Etkinlikler, Güvenlik, Politika, Güncel, Son Dakika

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