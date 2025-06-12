KAAN'ın ihracat başarısı Yunan basınında: Dünya çapında bir ilk - Son Dakika
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KAAN'ın ihracat başarısı Yunan basınında: Dünya çapında bir ilk

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KAAN\'ın ihracat başarısı Yunan basınında: Dünya çapında bir ilk
12.06.2025 14:00  Güncelleme: 14:06
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KAAN\'ın ihracat başarısı Yunan basınında: Dünya çapında bir ilk
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TUSAŞ tarafından geliştirilen 5'inci nesil savaş uçağı KAAN, ilk uçuşundan 1 yıl sonra ihracat başarısına ulaştı. 2028 sonunda Türk Hava Kuvvetleri envanterine girmesi beklenen KAAN'ın Endonezya'ya teslimatlarının ise 2030'lu yıllarda yapılması planlanıyor. Bu satış dünya basınında geniş yer bulurken Yunanistan merkezli Kathimerini gazetesi okuyucularına "Bir ilk" diyerek duyurdu.

TUSAŞ (Türk Havacılık Uzay Sanayii A.Ş.) Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın ihtiyaçları doğrultusunda yurt içi imkan ve kabiliyetlerle tasarlanan ve geliştirilen bir savaş uçağının üretilmesi amacıyla KAAN projesini başlattı. Projede yeni nesil bir uçakta olması gereken düşük görünürlük, dahili silah yuvası, yüksek manevra kabiliyeti, artırılmış durumsal farkındalık ve sensör füzyonu gibi teknoloji alanlarında kazanılacak kabiliyetlere yer verildi. Böylece Türkiye; dünyada ABD, Rusya, Çin gibi 5'inci nesil bir muharip uçağı üretebilecek altyapı ve teknolojiye sahip sınırlı sayıdaki ülkeler arasında yerini aldı.

İlk uçuşunu 21 Şubat 2024'te gerçekleştiren ve 13 dakika havada kalan milli muharip uçak KAAN, bu uçuşta 8 bin feet irtifaya çıkarak 230 knot hıza ulaştı. KAAN, ikinci test uçuşunu ise 6 Mayıs 2024'te gerçekleştirdi ve 14 dakika havada kaldı. KAAN, bu uçuşta 10 bin feet irtifaya ve 230 knot hıza ulaştı. KAAN üstün hava hakimiyetini; yeni silahlarla arttırılmış havadan havaya muharebe menzili, yüksek/süpersonik hızda dahili silah yuvalarından hassas ve tam vuruş, yapay zeka ve nöral ağ desteğiyle artırılmış muharebe gücü ile sağlıyor.

KAAN'ın ihracat başarısı Yunan basınında: Dünya çapında bir ilk

2028'DE TESLİM EDİLECEK

KAAN'ın yeni prototip geliştirme çalışmaları ve test süreçleri devam ederken, ikinci prototipin bu sene sonunda tamamlanması ve 2026'nın başında uçuşa geçmesi planlanıyor. 2026 sonunda 3'üncü prototipin, toplamda ise 6 prototipin geliştirilmesi ve 2028 yılına kadar test uçuşlarının tamamlanması planlanıyor. Milli muharip uçak KAAN, 2028 yılının sonunda ise Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim edilecek. Milli muharip uçak, 2030'lu yıllarda da yerli motorla kullanılıyor olacak.

ÜSTÜN KABİLİYETLER SAĞLIYOR

5'inci nesil çok rollü savaş uçağı KAAN, hem hava-hava, hem de hava-yer muharebelerinin gereksinimleri için üstün kabiliyetler sağlıyor. TUSAŞ'ın güçlü ve atik platformu KAAN; sahip olduğu akıllı ve güçlü savaş kabiliyetleri ile 'savaşçı' olarak dikkat çekiyor. En gelişmiş mühendislik araç ve yöntemleri kullanılarak geliştirilen KAAN'ın kokpit tasarımı ise 5'inci nesil savaş uçaklarının sahip olması gereken kabiliyet ve donanımlar gözetilerek pilotun iş yükünü en aza indirgemeye yönelik oluşturuldu. Tasarım sürecinde pilotun içinde bulunduğu fiziksel, bilişsel ve çevresel faktörler göz önünde bulundurulup pilot durumsal farkındalığını artıracak bir kokpit ortamı geliştirildi.

KAAN'ın ihracat başarısı Yunan basınında: Dünya çapında bir ilk

ENDONEZYA İLE ANLAŞMA

Endonezya'da düzenlenen INDO Defence 2025 fuarında, Türkiye tarafından milli imkanlarla tasarlanan, geliştirilen ve üretilen milli muharip uçak KAAN'ın Endonezya'ya satışına yönelik anlaşma sağlandı. Anlaşma kapsamında, 48 adet KAAN 5'inci nesil savaş uçağı Endonezya'ya teslim edilecek. Atılan imzalar kapsamında 48 adetlik milli muharip uçak KAAN'ın teslimatı 120 ay içerisinde gerçekleşecek. Teslim edilecek KAAN uçaklarında milli imkanlarla üretilecek motor yer alacak.

KAAN ANLAŞMASI YABANCI BASINDA

Türkiye'nin Endonezya'ya 5'inci nesil milli muharip uçak KAAN'ı satacağını duyurması dünya basınında geniş yer buldu. Bloomberg, Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto'nun ofisinden yapılan açıklamayla, 5'inci nesil savaş uçağı tedarikine ilişkin bir mutabakat zaptı imzalandığını duyurdu. Haberde, 'Erdoğan Türkiye'nin lider konuma gelmesini hedefliyor' başlığı kullanıldı. Bloomberg ayrıca Türkiye'nin 2023 yılında savunma harcamalarını yüzde 12 artırarak 25 milyar dolara çıkardığını aktararak, 'Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın KAAN projesinin yanı sıra Türkiye'nin insansız hava araçları (İHA) ve zırhlı araçlar alanında da lider konuma gelmesini hedeflediği' ifadesine yer verildi. Yunanistan merkezli Kathimerini gazetesi ise bu ihracatın geliştirme aşamasındaki bir 5'inci nesil savaş uçağı için dünya çapında bir ilk olduğunu aktardı. Haberde, 'anlaşmanın Türkiye ile Endonezya arasında giderek güçlenen ekonomik ve savunma iş birliğinin önemli bir adımı olduğu' vurgulandı. The Economic Times da 2024 yılında Türkiye'nin savunma ihracat gelirinin 7,1 milyar dolara ulaştığını ve KAAN'ın bu artışta önemli rol oynayabileceğini bildirdi.

TUSAŞ'TAN 'KAAN' PAYLAŞIMI

Öte yandan TUSAŞ, bugün milli muharip uçak KAAN ile ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Paylaşımda, 'O gün gökyüzü sessizdi, ta ki onun sesi duyulana kadar' ifadeleriyle milli muharip uçak KAAN'ın üretim aşaması ve test uçuşundan görüntüler yer aldı.

KAAN'ın ihracat başarısı Yunan basınında: Dünya çapında bir ilk
Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel KAAN'ın ihracat başarısı Yunan basınında: Dünya çapında bir ilk - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • Mustafa Bayrak:
    uçağımız var madem fıransadan uçak almak için neden uğraşıyoruz yalancılar 10 22 Yanıtla
  • Jorxet-6wodfo-japcah:
    gurur 14 1 Yanıtla
  • 78908900:
    Aaaa.! Maket değil miydi bu hani ,profilden kalorifer peteğinden yapılmıştı..:))) 10 1 Yanıtla
  • 220198:
    helal olsun ne denir ki 1923 den beri Atam haric 2000 lere kadar birak ucagi piyade tufegi bile yapamayanlar utansin,suanki chp de hayal ucurmayin diyordu,togg desen etmedik iftira kalmadi,ulan ilk araba iyisiyle kotusuyle ilk araba neyi tartisiyoruz,chp ve kitlesi bu ulkeye zerre faydasi yok (partizanlik yapmayip ulke icin faydali birsey eyvallah diyen akli basinda chp liler haric ) 8 2 Yanıtla
  • Mehmet Ali Karatay:
    algı operasyonu seçimi yaklaşıyor demektir gabardan petrol Karadeniz de gaz maddem öyleyse F 16 savaş uçaklarının modernizasyon yapmayın 2 6 Yanıtla
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