İzmir’in Dünya’sı Avrupa’yı salladı - Son Dakika
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İzmir’in Dünya’sı Avrupa’yı salladı

İzmir’in Dünya’sı Avrupa’yı salladı
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İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü'nün milli okçusu Dünya Yenihayat, İtalya'da düzenlenen Gençler Avrupa Okçuluk Şampiyonası'nda iki altın ve bir gümüş madalya kazandı.

(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü çatısı altında bireysel ve takım başarılarına imza atan milli okçu Dünya Yenihayat, İtalya'da gerçekleşen 2026 Gençler Avrupa Okçuluk Şampiyonası'nda tarih yazdı. Şampiyonaya damga vuran Yenihayat, iki altın ve bir gümüş madalya kazandı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü'nün milli okçusu Dünya Yenihayat, İtalya'da düzenlenen Gençler Avrupa Okçuluk Şampiyonası'nda iki altın ve bir gümüş madalya kazanarak büyük bir başarıya imza attı.

Avrupa Okçuluk Federasyonu tarafından 20-26 Temmuz tarihleri arasında İtalya'nın Roma kentinde düzenlenen 2026 Gençler Avrupa Okçuluk Şampiyonası'nda İzmirli milli sporcu Dünya Yenihayat, takım ve bireysel kategorilerde kürsüye çıkarak organizasyona damga vurdu.

Dünya Yenihayat'ın Muhammet Musab Gülay ile mücadele ettiği Klasik Yay U18 Karışık Takımı, eleme turunu geçtikten sonra son 16 turunda Çekya'yı 5-1, çeyrek finalde Slovakya'yı 6-0, yarı finalde ev sahibi İtalya'yı 5-4 mağlup etti. Milli takım, finalde Almanya'yı 5-1 yenerek Avrupa şampiyonu oldu.

Klasik Yay U18 Kadın Takımı'nda Dünya Yenihayat, Diana Otçu ve Erva Medine Savak'tan oluşan milli takım, son 16 turunda Slovenya'yı 5-1, çeyrek finalde Çekya'yı 6-0, yarı finalde İtalya'yı 6-2 mağlup ederek finale yükseldi. Ay-yıldızlı ekip, finalde Fransa'ya 6-2 mağlup olarak Avrupa ikinciliğini elde etti.

Bireysel yarışmaya eleme sıralamasını ilk sırada tamamlayarak başlayan Dünya Yenihayat, ilk iki turu bay geçti. Son 16 turunda Ukraynalı rakibini 6-0, son sekiz turunda Ukraynalı Tetiana Skip'i 6-2, çeyrek finalde Polonyalı Dobrawa Strzelecka'yı 6-2 ve yarı finalde Slovak Adela Tollarovicova'yı 6-0 yenerek finale yükseldi. Finalde Ukraynalı Anna Anisimova'yı 6-4 mağlup eden milli sporcu, Avrupa şampiyonu olarak organizasyonu ikinci altın madalyasıyla tamamladı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel İzmir’in Dünya’sı Avrupa’yı salladı - Son Dakika

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