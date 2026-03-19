Milli Parklar Kanunu Teklifi Açıklaması
19.03.2026 23:19
Bakanlık, teklifin imar izni getirmediğini ve korunan alanlarda izinlerin daraldığını belirtti.

TARIM ve Orman Bakanlığı'ndan Milli Parklar Kanun teklifi ile ilgili eleştiriler üzerine açıklama yaptı. Bakanlık açıklamasında teklifin yeni bir yapılaşma izni getirmediği, korunan alanlardaki izin türlerinin daraltıldığı, 'kamu yararı ve zaruret' şartının korunduğu kaydedildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı sanal medya hesabından paylaşım yaparak, Milli Parklar Kanunu teklifi hakkında sosyal medya ve bazı yayın organlarında yer alan, 'Bu bir talan yasası, milli parklar imara açılıyor' iddiaları üzerine açıklama yaptı. Açıklamada, kanun teklifinin yeni bir yapılaşma izni getirmediği vurgulandı, mevcut düzenlemelerin daha açık ve net hale getirildiği ifade edildi. Bu kapsamda, korunan alanlardaki izin türlerinin daraltıldığı, 'kamu yararı ve zaruret' şartının korunduğu kaydedildi.

Bakanlık, düzenleme ile yalnızca zorunlu altyapı yatırımlarına (su, elektrik, ulaşım gibi) sınırlı izin verilebileceğini, bu tür projelerde de milli park dışından alternatif güzergah bulunması halinde izin verilmeyeceğini bildirdi. Açıklamada ayrıca, düzenlemenin yeni bir imar kapısı açmadığı, mevcut kuralların çerçevesinin netleştirildiği ifade edildi.

Kaynak: DHA

Güncel, Çevre, Son Dakika

