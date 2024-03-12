Milli şair Mehmet Akif Ersoy, İstiklal Marşı\'nın kabulünün 103. yılında anıldı

İstiklal Marşı'nın yazarı milli şair Mehmet Akif Ersoy, İstiklal Marşı'nın kabulünün 103. yıl dönümünde kabri başında anıldı.
İstanbul Valiliğince "12 Mart İstiklal Marşı'nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü" dolayısıyla Edirnekapı Şehitliği'nde tören düzenlendi.
Türk milletinin bağımsızlık mücadelesinin simgesi İstiklal Marşı'nın yazarı, milletvekili, şair ve mütefekkir Mehmet Akif Ersoy'un mezarının başında yapılan tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.
Törende, Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından İstanbul Müftü Yardımcısı Metin Akbaş, dua etti. Ersoy'un kabrine karanfil bırakan İstanbul Valisi Davut Gül, sonrasında törene katılan çocuklarla bir süre sohbet etti.
Törene, Vali Gül'ün yanı sıra 3. Kolordu Komutanı Korgeneral Sezai Öztürk, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Yusuf Kenan Topcu, İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Ülkü Sakalar, Eyüpsultan Kaymakamı İhsan Kara ve Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken de katıldı.
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