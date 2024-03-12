Milli şair Mehmet Akif Ersoy, İstiklal Marşı\'nın kabulünün 103. yılında anıldı

Erzurum'un Kurtuluşu ve İstiklal Marşı'nın Kabulü Kutlanıyor

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, 12 Mart Erzurum'un Düşman İşgalinden Kurtuluşu ile İstiklal Marşı'nın Kabulü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Rektör Çomaklı mesajında, bu günün hem Erzurum'un kurtuluşunu hem de İstiklal Marşı'nın kabulünü kutladığını belirtti.