 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Milli Saraylar, 2023 yılında da turistlerin uğrak noktası oldu - Son Dakika
Üye Girişi

Milli Saraylar, 2023 yılında da turistlerin uğrak noktası oldu

Milli Saraylar Başkanlığı'na bağlı saray, köşk, kasır ve müzeler, 2023 yılında da yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı oldu. Geçen yıl, Milli Saraylar'ı ziyaret edenlerin sayısı yüzde 9 artarak 7 milyon 261 bin 241'e yükseldi. Topkapı Sarayı, 3 milyon 474 bin 760 ziyaretçiyle en çok ilgi gören abidelerden biri oldu.

Milli Saraylar, 2023 yılında da turistlerin uğrak noktası oldu
02.01.2024 - 13:38,
Abone Ol

İSTANBUL, Milli Saraylar Başkanlığı'na bağlı saray, köşk, kasır ve müzeler 2023 yılında da yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktası oldu. Geçen yıl, Milli Saraylar'ı ziyaret edenlerin sayısı yüzde 9 artışla 6 milyon 649 bin 163'ten, 7 milyon 261 bin 241'e yükseldi.

Milli Saraylara bağlı tarihi kasır, köşk, saray ve müzeler 2023 yılında yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktası oldu. 2023 yılı gişe verilerine göre Osmanlı medeniyetinden günümüze miras kalan en önemli abidelerden Topkapı Sarayı, 3 milyon 474 bin 760 kişiyi ağırladı. Dolmabahçe Sarayı'nı ziyaret edenlerin sayısı ise, 1 milyon 421 bin 55 olarak kayıtlara geçti.

Anadolu yakasının tek sarayı olan Beylerbeyi Sarayı ise, 2023 yılında 513 bin 100 ziyaretçinin gezdiği noktalardan oldu. Anadolu yakasındaki Küçüksu Kasrı'nı ise, 191 bin 105 kişi gezdi. Osmanlı resim sanatının gümünüzdeki tek temsilcisi Beşiktaş'ta bulunan Milli Saraylar Resim Müzesi'ni gezenlerin sayısı ise, 459 bin 835 oldu. Resim Müzesi, 34 bölümde sergilediği yüzlerce nadide eserin yanı sıra bahçesi, kafesi ve çay salonuyla hizmet vermeye devam ediyor. Teknolojiyle tarihin kültürel ve manevi mirasını biraraya getiren İslam Medeniyetleri Müzesi de ziyaretçi sayısını artıran adreslerden oldu. Çamlıca Camii külliyesi içerisinde yer alan ve açıldığı 8 Nisan 2022'den bu yana ücretsiz olarak gezilen müzeyi geçen yıl 800 bin kişi ziyaret etti. Milli Saraylar'ın paha biçilmez cam eserlerinin sergilendiği Beykoz Cam ve Billur Müzesi ise, 150 bin ziyaretçiyi ağırladı. Beykoz Cam ve Billur Müzesi, cam eserlerin yanı sıra yüzlerce ağaç çeşidine ve tavşan, tavuskuşu gibi türlere ev sahipliği yaptığı koruluk alanıyla, çocuk parkı ve kafesiyle 2023'te Milli Saraylar'ın tercih edilen adreslerinden biri oldu.

Kaynak: DHA
YORUMLAR

Osmanlı, Saray, Kültür, Turizm, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Milli Saraylar, 2023 yılında da turistlerin uğrak noktası oldu - Son Dakika


13:23
Çekim izinleri iptal edilen Kızıl Goncalar dizisinin platosu taşındı Çekim izinleri iptal edilen Kızıl Goncalar dizisinin platosu taşındı
12:56
Japonya'da alev alev yanan uçaktaki panik anlarına ilişkin görüntüler ortaya çıktı Japonya'da alev alev yanan uçaktaki panik anlarına ilişkin görüntüler ortaya çıktı
12:32
Japonya'da 400 yolculu uçaktaki patlama anı kamerada! Bir anda alev topuna döndü Japonya'da 400 yolculu uçaktaki patlama anı kamerada! Bir anda alev topuna döndü
12:25
Talebini yönetime iletti! Hakim Ziyech Galatasaray'a veda ediyor Talebini yönetime iletti! Hakim Ziyech Galatasaray'a veda ediyor
12:24
Tokyo Havalimanı'nda yolcu uçağı iniş sırasında sahil güvenlik uçağıyla çarpıştı Tokyo Havalimanı'nda yolcu uçağı iniş sırasında sahil güvenlik uçağıyla çarpıştı
11:51
Rusya, Kiev ve Harkiv'i vurdu: Ölü ve yaralılar var Rusya, Kiev ve Harkiv'i vurdu: Ölü ve yaralılar var
11:41
Yükselişini sürdüren dolar 30 liraya koşuyor Yükselişini sürdüren dolar 30 liraya koşuyor
11:41
Galibiyete bile sevinemedi! İşte Jürgen Klopp'un maç sonuna damga vuran o anları Galibiyete bile sevinemedi! İşte Jürgen Klopp'un maç sonuna damga vuran o anları

Son Dakika
13:23 Çekim izinleri iptal edilen Kızıl Goncalar dizisinin platosu taşındı
12:56 Japonya'da alev alev yanan uçaktaki panik anlarına ilişkin görüntüler ortaya çıktı
12:32 Japonya'da 400 yolculu uçaktaki patlama anı kamerada! Bir anda alev topuna döndü
12:25 Talebini yönetime iletti! Hakim Ziyech Galatasaray'a veda ediyor
12:24 Tokyo Havalimanı'nda yolcu uçağı iniş sırasında sahil güvenlik uçağıyla çarpıştı
11:51 Rusya, Kiev ve Harkiv'i vurdu: Ölü ve yaralılar var
11:41 Yükselişini sürdüren dolar 30 liraya koşuyor
11:41 Galibiyete bile sevinemedi! İşte Jürgen Klopp'un maç sonuna damga vuran o anları
11:29 Survivor All Star'da Poyraz ve Turabi arasında ilk oyunda kavga çıktı
11:11 İsrail casuslarına İstanbul merkezli 8 ilde operasyon! 33 kişi yakalandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.01.2024 14:10:40. #1.11#
SON DAKİKA: Milli Saraylar, 2023 yılında da turistlerin uğrak noktası oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement