Milli Saraylar Torino'da 'Yılın Konuğu' - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Milli Saraylar Torino'da 'Yılın Konuğu'

18.04.2026 16:28
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Milli Saraylar, Avrupa Kraliyet Konutları Birliği'nin 25. Genel Kurul Toplantısı'na katılacak.

Milli Saraylar Başkanlığı, Avrupa'nın en prestijli kültürel miras ağlarından biri olan Avrupa Kraliyet Konutları Birliği'nin Torino'da düzenlenecek 25. Genel Kurul Toplantısı'na 'Yılın Konuğu' olarak davet edildi. Zirvede, Türkiye'nin saray-müze yönetiminde uyguladığı 'tek çatı' modeli ile kapsamlı restorasyon çalışmaları ele alınacak. Milli Saraylar Başkanlığı, Avrupa'nın tarihi saray-müze yönetimi alanındaki en önemli

kurumlarını bir araya getiren Avrupa Kraliyet Konutları Birliği'nin 25. Genel Kurulu'na katılmak üzere İtalya'ya gidiyor. Geçtiğimiz yıl Madrid'de Patrimonio Nacional ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantının ardından Birlik, bu yıl 20-22 Nisan 2026 tarihlerinde Torino'daki La Venaria Reale'de bir araya gelecek. Milli Saraylar Başkanlığı'nın zirveye 'Yılın Konuğu' sıfatıyla davet edilmesi, kurumun son yıllarda geliştirdiği yönetim modeli ve koruma yaklaşımının uluslararası ölçekte dikkat çektiğini ortaya koyuyor.

AVRUPA KRALİYET KONUTLARI BİRLİĞİ: ORTAK BİR MİRAS AĞI

Temelleri 1996 yılında atılan ve merkezi Versay Sarayı'nda bulunan Avrupa Kraliyet Konutları Birliği, Avrupa'nın önde gelen saray-müze kurumlarını ortak bir platformda buluşturan üst düzey bir organizasyon olarak öne çıkıyor. Versay Sarayı, Patrimonio Nacional, Schönbrunn Sarayı, Prusya Sarayları ve Bahçeleri Vakfı ile Historic Royal Palaces gibi dünya kültür mirasının önde gelen kurumlarını bünyesinde barındıran Birlik, 100'ü aşkın saray-müzeyi ve bu alanda görev yapan geniş bir uzman topluluğunu temsil ediyor. Birlik, restorasyon, konservasyon ve çağdaş müzecilik uygulamaları alanlarında bilgi paylaşımı ve ortak projeler geliştirerek tarihi mekanların korunması ve sürdürülebilir şekilde yönetilmesine katkı sağlıyor.

ÖZEL DAVET: ULUSLARARASI TEMSİL İMKANI

Milli Saraylar heyetinin Torino zirvesine katılımı, Birlik Yönetim Kurulu adına Dr. Christophe Leribault tarafından iletilen özel davet üzerine gerçekleşiyor. Versay Sarayı'nın eski başkanı ve Avrupa Kraliyet Konutları Birliği'nin önceki dönem başkanı olan Leribault'un bu daveti, Milli Saraylar'ın uluslararası alandaki görünürlüğünün ve kurumsal kapasitesinin bir göstergesi olarak değerlendiriliyor. Bu kapsamda Milli Saraylar, zirvede 'katılımcı' olmanın ötesinde kurumsal deneyimini paylaşan ve uluslararası diyaloga katkı sunan bir aktör olarak yer alacak.

'TEK ÇATI' MODELİ ULUSLARARASI PLATFORMDA

Milli Saraylar Başkanı Dr. Yasin Yıldız başkanlığındaki heyet, Genel Kurul oturumlarında Birlik üyelerine yönelik kapsamlı bir sunum gerçekleştirecek. Sunumda, 2018 yılında Milli Saraylar'ın Cumhurbaşkanlığı'na bağlanmasıyla başlayan yeni yönetim süreci ele alınacak. Topkapı, Yıldız ve Edirne saraylarının aynı çatı altında toplanmasıyla ortaya çıkan yönetim modeli; kurumsal koordinasyon, koruma politikaları ve bilimsel çalışmalar açısından sağladığı avantajlarla birlikte aktarılacak. Ayrıca devam eden restorasyon projeleri, Topkapı Sarayı'nın Darphane yerleşkesinde planlanan müze kompleksleri, modern depo sistemleri ve araştırma merkezleri de kurumsal vizyonun bir parçası olarak paylaşılacak.

EDİRNE SARAYI'NDAKİ İHYA ÇALIŞMALARI PAYLAŞILACAK

Sunumun önemli başlıklarından birini de Edirne Sarayı'nda yürütülen ihya çalışmaları oluşturacak. 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı'nın ardından büyük ölçüde tahrip olan ve uzun yıllar ihmal edilen Saray-ı Cedid-i Amire, 2022 yılında Milli Saraylar bünyesine katılmasıyla birlikte kapsamlı bir arkeolojik kazı ve restorasyon sürecine girdi. Osmanlı'nın önemli yönetim merkezlerinden biri olan bu yapının yeniden ayağa kaldırılmasına yönelik çalışmalar, Avrupa'daki saray-müze yöneticileriyle ayrıntılı biçimde paylaşılacak.

KÜLTÜREL DİPLOMASİNİN DEVAMI

Milli Saraylar'ın Torino zirvesine katılımı, son yıllarda uluslararası alanda yürütülen kültürel iş birliklerinin devamı niteliği taşıyor. Topkapı Sarayı'nda düzenlenen '21. Yüzyılda Saray Müzeleri' sempozyumu ile Dolmabahçe, Topkapı ve Yıldız saraylarında gerçekleştirilen 'Milli Sarayların Yüzyılı' uluslararası buluşması, bu sürecin önemli kilometre taşları arasında yer alıyor.

ULUSLARARASI TEMASLAR VE TEKNİK İNCELEMELER

Milli Saraylar heyeti, İtalya programı kapsamında Milano'da kültürel sektör temsilcileriyle görüşmeler gerçekleştirecek. Torino'da ise La Venaria Reale, Torino Kraliyet Sarayı ve Stupinigi Av Köşkü gibi UNESCO Dünya Mirası listesindeki yapılarda teknik incelemelerde bulunarak sürdürülebilir iş birliği imkanlarını değerlendirecek.

Kaynak: DHA

Kültür, Güncel, Miras, Sanat, Son Dakika

Son Dakika Güncel Milli Saraylar Torino'da 'Yılın Konuğu' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.04.2026 16:39:33. #.0.4#
SON DAKİKA: Milli Saraylar Torino'da 'Yılın Konuğu' - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.