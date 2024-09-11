Alpay, Güney Kore'de Savunma Zirvelerine Katıldı

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Milli Savunma Bakan Yardımcısı Şuay Alpay, Güney Kore'nin başkenti Seul'de bir dizi toplantıya katılarak temaslarda bulundu.

Bakan Yardımcısı Alpay, 9-11 Eylül tarihlerinde yaptığı Güney Kore ziyareti kapsamında ülkenin başkenti Seul'de "Askeri Alanda Sorumlu Yapay Zeka Zirvesi", Kore'deki Birleşmiş Milletler Komutanlığı Savunma Bakanları Toplantısı ve Seul Savunma Diyalogu'na katıldı.

Alpay, askeri yapay zeka teknolojilerinin geleceğini şekillendirmek açısından önemli bir platform olarak görülen "Askeri Alanda Sorumlu Yapay Zeka Zirvesi"nde de (REAIM) yaptığı konuşmada, yapay zekanın askeri alanda sorumlu ve etik kullanımına dikkati çekti.

Alpay, Türkiye'nin bu alandaki adımları ve katkıları üzerinde durarak, yapay zekanın kullanımının ulusal ve uluslararası güvenlik için stratejik bir dönüm noktası olduğunu ifade etti.

Türkiye'nin yapay zeka stratejisi çerçevesinde uluslararası işbirliğinin öneminin altını çizen Alpay, yapay zekanın askeri operasyonları dönüştürme potansiyeline sahip olduğunu, ancak bunun sorumlu bir şekilde yönetilmesi gerektiğini belirtti.

Bakan Yardımcısı Alpay, Seul'de Güney Kore Savunma Bakanlığının ev sahipliğinde düzenlenen Kore'deki Birleşmiş Milletler Komutanlığı Savunma Bakanları Toplantısı ve Seul Savunma Diyalogu'na da katıldı.

Alpay, toplantıların marjında, çeşitli ülkelerin yetkilileriyle bir dizi ikili görüşme de gerçekleştirdi.