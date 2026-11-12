Milli Savunma Bakanı Güler, Antalya\'da Kosova Başbakan Yardımcısı Damka ile görüştü

(ANKARA) - Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında Kosova Başbakan Yardımcısı Fikrim Damka ile bir araya geldi.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin 31'inci Taraflar Konferansı'na (COP31) katılan Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kosova Başbakan Yardımcısı Fikrim Damka ile bir araya geldi." denildi.