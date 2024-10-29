Milli Savunma Bakanı Güler'den Cumhuriyet Bayramı mesajı Açıklaması

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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Cumhuriyetin 101. yılını ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı.

Güler, Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, "Kahraman silah ve mesai arkadaşlarım, bugün, asil milletimizin Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde, istiklal ve istikbaline kastedenlere karşı verdiği destansı mücadelenin sonunda kurulan Cumhuriyetimizin 101'inci yılına ulaşmanın haklı gururunu ve heyecanını yaşıyoruz. Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun." ifadesini kullandı.

Bakan Güler, 19 Mayıs 1919'da Samsun'da başlayan Milli Mücadele'nin, tarih boyunca esareti kabul etmeyen, hürriyetinden asla vazgeçmeyen aziz milletin büyük fedakarlığı ve şanlı ordunun kahramanlığıyla eşsiz bir zafer ile sonuçlandığını, nihayetinde bağımsızlığın en güzide nişanesi olan Cumhuriyet'in kurulduğunu dile getirdi.

Sarsılmaz temeller üzerinde bina edilen Cumhuriyet'in, bir asır boyunca karşılaştığı tüm badireleri, milli birlik ve beraberliğin verdiği güçle atlattığını ve bugünkü güçlü seviyesine ulaştığını belirten Güler, "Bu süreçte 'muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkma' iradesi, her zaman yol gösterici olmuş, geleceğe daha büyük bir ümitle bakmamızı sağlamıştır." sözlerini sarf etti.

Güler, Türkiye'nin, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde başta yerli ve milli savunma sanayisi olmak üzere her alanda büyük ilerlemeler kaydettiğini, etkin, caydırıcı ve saygın ordusuyla bölgesinde ve dünyada güçlü konumunu her geçen gün daha da pekiştirdiğini vurguladı.

Geçen yıl Cumhuriyet'in 100. yaşının gururla geride bırakıldığını hatırlatan Güler, "Şanlı tarihimizden, kahraman ecdadımızdan ve onların ortaya koyduğu sarsılmaz iradeden aldığımız ilhamla ikinci yüzyılımıza da büyük bir şevk ve heyecan ile başladık." ifadelerine yer verdi.

Türkiye Yüzyılı hedeflerini hayata geçirmek için var güçle çalışıldığını, asil milletin güvenliğini sağlamak ve Cumhuriyet'i ebedi kılmak için son bir asrın en kapsamlı ve en yoğun faaliyetlerini gerçekleştirdiklerini vurgulayan Güler, şöyle devam etti:

"Bu kapsamda kahraman ordumuz, sınır ötesinden başlayarak hudutlarımızın güvenliğinin sağlanmasından terör örgütleriyle etkin mücadeleye, Mavi ve Gök Vatan'ımızdaki hak ve menfaatlerimizin korunmasından uluslararası güvenlik, barış ve istikrarın desteklenmesine, geniş ölçekli tatbikatların icrasından yerli ve milli savunma sanayimizin geliştirilmesine kadar üstlendiği tüm vazifeleri büyük bir başarıyla icra etmektedir. Bölgesinin ve dünyanın saygın ordularından biri olan Türk Silahlı Kuvvetleri, asil milletimizin sevgisi ve güveninden aldığı güçle, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da görevlerini başarıyla yerine getirmeye devam edecektir. Bu duygu ve düşüncelerle, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, aziz şehitlerimizi, ebediyete irtihal eden kahraman gazilerimizi rahmet ve minnetle yad ediyor, hayatta olan gazilerimize, şehit ve gazilerimizin değerli ailelerine saygı ve şükranlarımı sunuyorum. Cumhuriyetimizin 101'inci yılını ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımızı en içten duygularımla bir kez daha kutluyorum."