Milli Savunma Bakanı Güler, Endonezya Cumhurbaşkanlığı Devir Teslim Töreni'ne katıldı

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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı temsilen Endonezya Cumhurbaşkanlığı Devir Teslim Töreni'ne katıldı.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Güler, törende, yeni göreve başlayan Endonezya'nın seçilmiş Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto'ya Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tebriklerini ve başarı dileklerini iletti.