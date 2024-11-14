Milli Savunma Bakanı Güler, Girne Asker Hastanesi'nin açılışına video mesaj gönderdi Açıklaması

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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Girne Asker Hastanesi'nin artırılan kapasitesi ve mükemmel seviyeye getirilen imkan ve kabiliyetleri, sahip olduğu en modern tıbbi cihazları ve askeri tıp alanındaki yetkin doktorlarıyla bu alanda örnek bir sağlık tesisi olarak hizmet vereceğini belirtti.

Bakan Güler, Girne Asker Hastanesi'nin açılışına video mesaj gönderdi.

Mesajında, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) kuruluşunun 41'inci yıl dönümünü ve KKTC Cumhuriyet Bayramı'nı kutlayan Güler, Kıbrıs Türkü'nün varlığını ebedi kılan şehitleri, gazileri, mücahitler ve mücahideleri saygı ve minnetle yad ettiğini bildirdi.

Güler, Girne Asker Hastanesi'nin, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığına, Kıbrıs Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığına ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne hayırlı, uğurlu olmasını diledi.

Hastanenin yeniden yapımına yönelik destekleri nedeniyle KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'a şükranlarını arz eden Güler, hastanenin inşasında ana yüklenici firma olan Bakanlığa bağlı ASFAT'a ve alt yüklenici firmalara da teşekkür etti.

Bakan Güler, Kıbrıs Türkü'nün güvenlik ve bağımsızlığının kendileri için vazgeçilmez olduğunu ifade ederek, "Soydaşlarımızın refahı, KKTC'nin kalkınması ve büyümesi de bizim için öncelikli bir konudur. Refahın en önemli göstergelerinden biri de kaliteli ve ulaşılabilir sağlık hizmetlerinin varlığıdır. Bu çerçevede sağlık alanında bölgenin ihtiyaçlarına cevap verecek ve askeri sağlık hizmetlerimize büyük katkılar sağlayacak modern bir sağlık tesisinin açılışını gerçekleştirmenin haklı gururunu yaşıyoruz. Önceki hastanemizin ihtiyaçları karşılamakta zorlanması sebebiyle böyle bir projeyi hayata geçirme kararı aldık." diye konuştu.

"Kıbrıs, bizim milli davamızdır"

Girne Asker Hastanesi'nin temellerinin 2021 yılında atıldığını hatırlatan Güler, şunları kaydetti:

"Artırılan kapasitesi ve mükemmel seviyeye getirilen imkan ve kabiliyetleri, sahip olduğu en modern tıbbi cihazları ve askeri tıp alanındaki yetkin doktorları ile bu alanda örnek bir sağlık tesisi olarak hizmet verecektir. Şüphesiz ki bu hastanemiz, KKTC'nin sağlık altyapısına önemli katkılar sunacaktır. Kıbrıs, bizim milli davamızdır. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da 'Garanti ve İttifak Antlaşmaları' doğrultusunda, Kıbrıs Türkü'nün yanında olmaya devam edecek, Ada'nın huzuru, güvenliği ve refahı için elimizden gelen her şeyi yapmayı sürdüreceğiz."