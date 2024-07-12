Milli Savunma Bakanı Güler: Hain FETÖ ile mücadele devam edecek

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(ANKARA) - Milli Savunma Bakanlığı'nda 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma töreni yapıldı. Törene video mesaj gönderen Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, "Yüce devletimiz hukuk kuralları çerçevesinde, şehit ve gazilerimizin kanlarını yerde bırakmamış, sevenlerinin gözyaşlarının hesabını sormuş, sormaya da devam etmektedir. Bakanlığımızın hain FETÖ örgütüyle mücadelesi de iltisaklı tek bir personel kalmayıncaya kadar azim ve kararlılıkla sürdürülecektir. Kahraman ordumuzun şanlı üniformasını hiçbir hainin taşımasına asla müsaade etmeyeceğiz" dedi.

Milli Savunma Bakanlığı Atatürk Kültür Sitesi'nde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla anma töreni yapıldı. Törene Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Bakan Yardımcıları Şuay Alpay, Alpaslan Kavaklıpğlu, Bilal Durdalı ve Celal Sami Tüfekci ile Genelkurmay 2'nci Başkanı Orgeneral İrfan Özsert katıldı. Şehit ve gazi yakınlarının da katıldığı tören saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okumasıyla başlayan törende, Kültür ve Sanat Daire Başkanlığı tarafından hazırlanan gösteri sahnelendi.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, törene bir video mesaj gönderdi. Sözlerine şehit ve gazileri anarak başlayan Güler, şöyle devam etti:

"Tarihimizin en karanlık girişimlerinden birine sahne olan 15 Temmuz'u hatırlamak, geçmişten ibret almak için son derece önemli ve gereklidir. Milli iradeye karşı bir grup alçağın teşebbüsüyle meydana gelen bu kalleş girişim, milletimizin engin feraseti ve vatanına, devletine bağlı şerefli Türk askerinin korku nedir bilmeyen duruşuyla bir destana dönüşmüştür. O gece Türk milleti, sayın Cumhurbaşkanımızın çağrısı üzerine her yaştan insanıyla bu alçaklara karşı durmuş; devletinin bekasına ve kendi geleceğine sahip çıkmıştır.

Ordu-millet dayanışmasının en güzide örneğinin sergilendiği bu kararlı ve dik duruş sayesinde; hain FETÖ'cülerin 40 yılı aşkın süredir planladığı sinsi kalkışma çok kısa bir sürede bastırılmış, milletimizin bağımsızlık ve özgürlüğüne verdiği önem bir kez daha tüm dünyanın gözleri önüne serilmiştir. Birlik ve beraberliğimize kastedenlere karşı gösterilen bu milli ve güçlü duruş, asil milletimizin canı pahasına ortaya koyduğu cesaretin ve Türk ordusunun yüksek karakterinin en açık göstergesidir.

"Hainlerden temizlenen TSK, eskisinden daha etkin, caydırıcı bir şekilde görevlerini sürdürmekte"

Nitekim Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, dün Çanakkale'de, İstiklal Harbi'nde, Kore'de ve Kıbrıs'ta, bugün de yurt içi ve sınır ötesinde terörle mücadelede gözünü kırpmadan nasıl şehadete koştuysa, 15 Temmuz'da da vatandaşlarımızla omuz omuza içine sızan hainlere diz çöktürmüş, demokrasiye olan inancını bir kez daha gözler önüne sererek ezber bozucu bir başarıya imza atmıştır. Hainlerden temizlenen Türk Silahlı Kuvvetlerimiz; eskisinden daha etkin, caydırıcı, saygın bir şekilde görevlerini sürdürmekte, bu kapsamda son bir asrın en yoğun faaliyetlerini büyük bir başarıyla icra etmektedir. Bu büyük başarıdaki en büyük pay, vatanını korumak için hainlere karşı kahramanca bir dik duruş sergileyen Ömer Halisdemirler gibi nice şehidimize ve gazimize aittir.

"Bakanlığımızın FETÖ ile mücadelesi iltisaklı tek bir personel kalmayıncaya kadar sürdürülecek"

Yüce devletimiz hukuk kuralları çerçevesinde, şehit ve gazilerimizin kanlarını yerde bırakmamış, sevenlerinin gözyaşlarının hesabını sormuş, sormaya da devam etmektedir. Bakanlığımızın hain FETÖ örgütüyle mücadelesi de iltisaklı tek bir personel kalmayıncaya kadar azim ve kararlılıkla sürdürülecektir. Kahraman ordumuzun şanlı üniformasını hiçbir hainin taşımasına asla müsaade etmeyeceğiz.

Sonuç olarak Cumhuriyetimizin ikinci asrına başladığımız bu tarihi ve kutlu dönemde, Türkiye Yüzyılı hedeflerimiz doğrultusunda; Anayasa'ya ve kanunlara bağlı olarak, milli, manevi ve mesleki değerlerimiz çerçevesinde, Atatürk İlke ve İnkılapları ile aklın ve bilimin rehberliğinde, tüm paydaşlarla uyum, koordine ve istişare içerisinde, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da daha büyük, daha güçlü bir Türkiye ve Türk Silahlı Kuvvetleri için şevk ve gayretle çalışmalarımıza devam edeceğiz."