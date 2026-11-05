Milli Savunma Bakanı Güler, Katar Başbakan Yardımcısı Al Sani ile Bakanlıkta görüştü

(ANKARA ) - Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Katar Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Şeyh Saud bin Abdurrahman bin Hasan bin Ali Al Sani ile bir araya geldi.

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, resmi davetlisi olarak Ankara'ya gelen Katar Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Şeyh Saud bin Abdurrahman bin Hasan bin Ali Al Sani ile Milli Savunma Bakanlığında bir araya geldi. Askeri karşılama töreninin ardından her iki Bakan baş başa görüşme gerçekleştirdi" denildi.