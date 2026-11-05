Milli Savunma Bakanı Güler, Katar Başbakan Yardımcısı Al Sani ile Bakanlıkta görüştü

Milli Savunma Bakanı Güler, Katar Başbakan Yardımcısı Al Sani ile Bakanlıkta görüştüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ankara'ya resmi davetle gelen Katar Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Şeyh Al Sani ile Milli Savunma Bakanlığında bir araya geldi. Askeri karşılama töreninin ardından iki bakan baş başa görüşme yaptı.
(ANKARA ) - Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Katar Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Şeyh Saud bin Abdurrahman bin Hasan bin Ali Al Sani ile bir araya geldi.
Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, resmi davetlisi olarak Ankara'ya gelen Katar Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Şeyh Saud bin Abdurrahman bin Hasan bin Ali Al Sani ile Milli Savunma Bakanlığında bir araya geldi. Askeri karşılama töreninin ardından her iki Bakan baş başa görüşme gerçekleştirdi" denildi.
Kaynak: ANKA
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