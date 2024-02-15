Milli Savunma Bakanı Güler, Polonyalı mevkidaşı Kosiniak-Kamysz ile görüştü - Son Dakika
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Milli Savunma Bakanı Güler, Polonyalı mevkidaşı Kosiniak-Kamysz ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Güler, Polonyalı mevkidaşı Kosiniak-Kamysz ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Belçika'da Polonya Savunma Bakanı Wladyslaw Kosiniak-Kamysz ile bir araya geldi. Bakan Güler, Türkiye'nin NATO Daimi Temsilciliğinde gerçekleşen görüşmede heyetler arası görüşme de gerçekleştirdi.

15.02.2024 22:18  Güncelleme: 22:20
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- Bakan Güler, Litvanyalı mevkidaşı Anusauskas'la görüştü

BRÜKSEL - Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Brüksel'de Litvanya Savunma Bakanı Arvydas Anusauskas ile bir araya geldi.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na katıldığı Brüksel'de Litvanya Savunma Bakanı Arvydas Anusauskas ile bir araya geldi. Her iki Bakan Türkiye'nin NATO Daimi Temsilciliğinde heyetler arası görüşme gerçekleştirerek savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulundu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Milli Savunma Bakanı Güler, Polonyalı mevkidaşı Kosiniak-Kamysz ile görüştü - Son Dakika

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