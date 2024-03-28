Milli Savunma Bakanı Hatay Valiliğine ziyarette bulundu - Son Dakika
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Milli Savunma Bakanı Hatay Valiliğine ziyarette bulundu

Milli Savunma Bakanı Hatay Valiliğine ziyarette bulundu

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Hatay Valiliği'ne ziyarette bulundu. Güler, geçici valilik binasında Vali Mustafa Masatlı ile görüşme gerçekleştirdi. Ziyarette, Genelkurmay Başkanı ve diğer askeri erkan da hazır bulundu.

28.03.2024 18:33  Güncelleme: 18:36
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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Hatay Valiliğine ziyarette bulundu.

Güler, çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere geldiği Hatay'da geçici valilik binasına gitti.

Burada Valilik Şeref Defteri'ni imzalayan Güler'e, Vali Mustafa Masatlı hediye takdiminde bulundu.

Bakan Güler daha sonra Vali Masatlı ile basına kapalı görüşme gerçekleştirdi.

Ziyarette, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ile askeri erkan da yer aldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Milli Savunma Bakanı Hatay Valiliğine ziyarette bulundu - Son Dakika

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