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Milli Savunma Bakanı: Irak ve Suriye'deki Terör Hedefleri İmha Edildi - Son Dakika
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Milli Savunma Bakanı: Irak ve Suriye'deki Terör Hedefleri İmha Edildi

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Irak'ın kuzeyindeki Metina, Hakurk, Gara, Kandil bölgeleri ile Suriye'nin kuzeyinde düzenlenen hava harekatları sonucunda bölücü terör örgütü tarafından kullanılan mağara, sığınak, barınak ve petrol tesislerinden oluşan toplam 78 hedef imha edildiğini açıkladı. Ayrıca, 77 terörist de etkisiz hale getirildi.

15.01.2024 - 14:45,
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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler: Irak'ın kuzeyindeki Metina, Hakurk, Gara, Kandil bölgeleri ile Suriye'nin kuzeyinde düzenlenen hava harekatları ile bölücü terör örgütü tarafından kullanılan ve içerisinde sorumlu düzeyde teröristlerin de bulunduğu değerlendirilen mağara, sığınak, barınak ve petrol tesislerinden oluşan toplam 78 hedef imha edilmiştir. Toplam 77 terörist de etkisiz hale getirilmiştir.

Milli Savunma Bakanı: Irak ve Suriye\'deki Terör Hedefleri İmha Edildi
Kaynak: DHA
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