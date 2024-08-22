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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Endonezya Cumhuriyeti'nin seçilmiş Cumhurbaşkanı ve Savunma Bakanı Prabowo Subianto ile görüştü.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Bakan Güler, Malezya ziyaretinin ardından resmi ziyaret için Endonezya'ya gitti.

Endonezya'nın başkenti Cakarta'ya gelişinde ilk olarak Türkiye'nin Cakarta Büyükelçiliğine ziyarette bulunan Güler, Büyükelçi Talip Küçükcan'dan çalışmalara ilişkin bilgi aldı.

Güler, Cakarta'daki programı kapsamında Endonezya'nın seçilmiş Cumhurbaşkanı ve Savunma Bakanı Prabowo Subianto'yu da ziyaret etti.

Endonezya Savunma Bakanlığına gelişinde askeri törenle karşılanan Güler, Subianto ile görüşme gerçekleştirdi.