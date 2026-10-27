Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, İskenderun\'da Sancak Verme Töreni\'ne katıldı

(ANKARA) - Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, 2'nci Amfibi Deniz Piyade Tugay Komutanlığı Sancak Verme Töreni'ne katılmak üzere gittiği İskenderun'da Kaymakamlığı ve Belediyeyi ziyaret ederek yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Güler'e ziyaretlerinde, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ve Hatay Valisi Mustafa Masatlı eşlik etti.

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ile 2'nci Amfibi Deniz Piyade Tugay Komutanlığı Sancak Verme Töreni'ne katılmak üzere İskenderun'a gitti.

Bakan Yaşar Güler, ilk olarak İskenderun Kaymakamlığını ve İskenderun Belediyesini ziyaret ederek çalışmalara ilişkin bilgi aldı. Güler'e Hatay Valisi Mustafa Masatlı da eşlik etti.