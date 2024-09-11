Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler Kazakistan'a resmi ziyarette bulundu

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(ANKARA) - Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Türkiye-Azerbaycan- Gürcistan Üçlü Savunma Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere bulunduğu Batum'un ardından resmi temaslarda bulunmak üzere Kazakistan'ın başkenti Astana'ya gitti.

Milli Savunma Bakanı Güler, Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan Üçlü Savunma Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere bulunduğu Batum'un ardından Kazakistan'a resmi ziyarette bulundu. Bakanlığın resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şunlar kaydedildi:

"Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan Üçlü Savunma Bakanları Toplantısı'nın ardından resmi ziyaret kapsamında dost ve kardeş ülke Kazakistan'a geçti. Gece saatlerinde Astana'ya ulaşan Bakan Yaşar Güler, havaalanında Kazakistan Savunma Bakanı Orgeneral Ruslan Jaksilikov tarafından karşılandı. Kazakistan ziyaretinde Bakan Yaşar Güler'in beraberinde Bakan Yardımcısı Bilal Durdalı da yer alıyor."