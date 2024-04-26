Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı'nda inceleme ve denetleme yaptı - Son Dakika
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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı'nda inceleme ve denetleme yaptı

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı\'nda inceleme ve denetleme yaptı

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak ve diğer komutanlar ile birlikte Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bulunarak Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı'nda inceleme ve denetleme yaptı. Bakan Güler, askeri törenle karşılandıktan sonra yapılacak çalışmalara ilişkin talimatlar verdi ve yeni Girne Asker Hastanesi'nde de incelemelerde bulundu.

26.04.2024 19:27
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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı'nda inceleme ve denetleme yaptı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Güler, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu ile gittiği Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde ziyaretlere devam ediyor.

Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı'nda askeri törenle karşılanan Bakan Güler, inceleme ve denetlemede bulunarak yapılacak çalışmalara ilişkin talimatlar verdi.

Daha sonra yapımı devam eden yeni Girne Asker Hastanesi'ne giden Güler ve komuta kademesi, hastaneye ilişkin yetkililerden bilgi aldı.

Kaynak: AA

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